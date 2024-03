Una nuova puntata di The Voice Senior nella prima serata del venerdì di Rai 1. Antonella Clerici, insimee ai giudici Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Arisa e Clementino, è arrivata al terzo appuntamento delle Blind Auditions, le audizioni al buio. Ne seguiranno altri due, dato che quest’anno sono previste ben cinque prima della semifinale e della finale. E tra i concorrenti che si sono esibiti il primo marzo anche il signor Luigino Miglioranzi, 82enne che ha colpito il pubblico sin dalla presentazione.

“Ho 82 anni e sono proprietario di un hotel, lo gestisco da più di 40 anni con la mia famiglia. Faccio tante cose in questo albergo, canto anche per i miei clienti. Con le persone parlo l’inglese, il tedesco e anche lo spagnolo. Da giovane ho iniziato a suonare la chitarra, poi ho conosciuto mia moglie e con lei ho passato cinquant’anni di matrimonio, fino a tre anni fa. Non c’è più adesso. Cinquant’anni di una bellezza rara”, ha raccontato.

The Voice Senior, il colpo di scena con Luigino

Il concorrente di The Voice Senior ha aggiunto che con la moglie si cantavano “le canzoni d’amore guardandoci negli occhi. Non le canterò mai più con nessuno, lei era tutto, era mia moglie. Sul palco canterò un pezzo di Peppino Gagliardi che è una canzone di una bellezza rara“. E così è stato. Peccato che nessun giudice si sia girato per Luigino, che solo con la voce non ha evidentemente colto nel segno.

“Voglio dirvi una cosa – è intervenuta a quel punto la conduttrice – questo signore ha 82 anni. Lui canta in ricordo di sua moglie con cui ha vissuto cinquant’anni di vita. Lei è mancata da poco e questa canzone l’ha portata per lei“. A quel punto il concorrente ha parlato della moglie ai giudici: “Lei era una musicista come me, cantavamo insieme. Facevamo intrattenimento anche per i clienti del nostro hotel. Quando era il compleanno di un cliente prendevamo il flauto e la chitarra e andavamo con il classico Happy Birthday“.

Dopo queste parole era più che visibile la commozione negli occhi dei giudici. Soprattutto quelli di Gigi D’Alessio che, molto toccato dalla storia appena sentita, ha deciso di dare un’altra possibilità a Luigino. E così ha firmato il colpo di scena: “Senti, sai che ti dico? Io ti voglio dare una seconda chance“. Di cosa si tratta? È un nuovo tasto che consente a ogni coach di far esibire di nuovo un concorrente nel caso in cui non abbia convinto nessuno al primo tentativo.