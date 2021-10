“Non può fare così”. GF Vip 6, Samy non ne può più e sbrocca a Jessica. La lite per colpa di Lulù

È esplosa una nuova polemica su Lucrezia Hailé Sélassié, concorrente del GF Vip 6 insieme alle sorelle Jessica e Clarissa. Già nei giorni scorsi la principessa etiope era stata accusata da gran parte del web di aver rivolto in modo gratuito offese a Davide Silvestri, reo di aver fatto battuta nella Casa con l’intento di ironizzare sulla gelosia che la giovane palesa nei confronti di Manuel Bortuzzo.

L’attore aveva detto a Sophie Codegoni di baciare Manuel Bortuzzo dal momento che era senza rossetto e la battuta ha fatto imbestialire Lulù, ormai nota per la gelosia che nutre per Manuel Bortuzzo, con il quale ha un flirt. Se Clarissa ha attaccato pesantemente Davide Silvestri tacciandolo di essere falso e maleducato, Lulù è sbottata pronunciato parole che hanno fatto esplodere una polemica sui social: “Spero anche che vada via quella me**a”. Dopo aver chiarito con l’attore, la principessa è nuovamente finita al centro delle critiche per il suo comportamento possessivo con Manuel.

GF Vip 6, Samy e Jessica litigano per colpa di Lulù

In questi giorni i social si sono scatenati, ma anche la sorella Jessica ha cercato di placare i suoi slanci di affetto e romanticismo nei confronti del giovane, che più volte le ha fatto capire di voler andare piano e mantenere dei momenti di svago con il resto del gruppo. In queste ore la giovane è tornata a far parlare di sé, perché dopo diversi giorni Samy ha deciso di parlare con Jessica del comportamento poco rispettoso di Lulù sulla questione turni pulizie, pranzi e cene.





Sono giorni ormai che la principessa non rispetta le regole e oggi il modello ne ha voluto parlare a tavola con Jessica, che però ha cercato di giustificare Lulù dicendo che questa mattina non stava bene e che, per questo motivo, non ha insistito e l’ha lasciata dormire. “Io non sono capace a fare finta di niente. Lulù non può stare lì quando sa che è il turo nostro”, ha detto il vip spiegando che non ritiene giusto il comportamento assunto da Lucrezia in quanto, per vari motivi, evita sempre di svolgere i compiti che le spettano.

Jessica giustifica ancora una volta la sorella spiegando che per cucinare, apparecchiare e svolgere gli altri compiti non erano assolutamente necessarie quattro persone. Ainett e Manila provano a far capire Jessica che non deve sempre difenderla spiegando che, nella vita, non troverà sempre qualcuno a proteggerla e a coprirle le spalle.