Un altro lutto nel mondo dello spettacolo dopo l’annuncio della scomparsa di Kenneth Mitchell, l’attore protagonista di Star Trek Discovery e della serie tv Jericho. È morto sabato 24 febbraio in seguito a complicazioni dovute alla sua malattia, la sclerosi laterale amiotrofica, che gli era stata diagnostica nel 2018. Mitchell, famoso anche per Captain Marvel, lascia la moglie Susan May Pratte, i suoi due figli Kallum Porter e Lilah Ruby, di dodici e diciassette anni.

Arriva invece all’improvviso la notizia della morte di un altro attore, è stato il suo agente Chad Colvin tramite un lungo post su Facebook. “Non mi sembra ancora vero – scrive – Come può? Un mondo senza di te è un posto molto più buio, così tanto che quando ieri sua moglie mi ha contattato con la notizia, ho pianto incredulo per ore. […] Mi mancherai molto più di quanto tu possa mai immaginare”.

Leggi anche: “Per me finisce qui”. Terremoto nella tv italiana, il conduttore fuori dal programma dopo 11 anni





Morto all’improvviso l’attore: aveva 48 anni

“Vorrei che avessimo potuto passare un po’ più di tempo insieme e che tu capissi la differenza che hai fatto, non solo nella mia vita, ma tutti quelli che hai toccato. Questo mondo è un po’ più piccolo e freddo ora senza di te. Ti voglio bene grande Grooch, finché non ci incontreremo di nuovo”, conclude l’agente ancora sconvolto per la scomparsa di Chris Gauthier.

Nato a Luton (Inghilterra) nel gennaio del 1976 e residente a Vancouver (Canada), è stato un attore per il piccolo e grande schermo, dando volto e voce a diversi personaggi. In tv è apparso per la prima volta nel 2004 nella miniserie La Leggenda di Earthsea, anche se è con i ruoli del Giocattolaio in Smalville, dello chef gourmet Vincent in Eureka e del personaggio di Mr. Smee in One Upon a time che si è fatto conoscere e apprezzare dal grande pubblico.

Tra le produzioni a cui ha preso parte si ricordano anche iZombie, Supernatural, Agent Cody Banks, Little Man, Freddy vs. Jason. Chris Gauthier aveva 48 anni e al momento le cause del decesso non sono confermate, anche se il noto sito TMZ fa sapere che è morto improvvisamente dopo una recente e non specificata malattia.