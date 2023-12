Mistero assoluto al Grande Fratello per quanto riguarda Anita. La concorrente è finita al centro della discussione nelle ultime ore per una decisione fin qui presa dal reality show, che ha lasciato tutti senza parole. La notizia è ritornata a galla in seguito all’ultima puntata in diretta, quando Beatrice è stata protagonista di qualcosa di significativo. E a tutti è ritornata in mente la questione della giovane, rimasta in sospeso.

Adesso c’è curiosità per attendere le eventuali spiegazioni del Grande Fratello, ma intanto sui social non sin parla altro che di Anita. Un vero e proprio giallo si è verificato nella casa e Alfonso Signorini dovrà dire qualcosa in più per far scoprire la verità. Non resta che aspettare il prossimo appuntamento di sabato 16 dicembre, quando potrebbe esserci qualche annuncio che possa in qualche maniera chiarire la situazione.

Grande Fratello, mistero su Anita: cosa non è stato fatto vedere

C’è infatti un aspetto che non è stato toccato al Grande Fratello, nonostante Anita ne avesse parlato apertamente. Un mese fa, parliamo del 12 novembre, era letteralmente scomparsa dalla casa e i concorrenti dopo averla trovata le avevano chiesto cosa stesse facendo. Aveva dato la sua risposta e il pubblico ha aspettato invano che Signorini ne parlasse in diretta. Finora il silenzio ha rubato la scena, ma gli utenti iniziano a chiedere delucidazioni con insistenza.

Pare che Anita avesse fatto la sua linea della vita, cosa che ha presentato Beatrice nella scorsa puntata, ma poi il GF non si è più soffermato su di lei. E non si capisce il motivo per il quale è stata accantonata. Sul web si sono sprecati i commenti: “Scusate, ma Anita non aveva fatto la linea della vita prima di Fiorda e Bea? Non era interessante e non la mandano in onda?”, “Che fine ha fatto la linea della vita di Anita, quando è uscita un’ora e mezza?”.

Che fine ha fatto la linea della vita di Anita, Quando è uscita tu casa per un'ora e mezza? — Maria pia Recanati (@PiaRecanati) December 12, 2023

Sono allibita. Ma la linea della vita di Anita che fine ha fatto,,? Altra balla. — Maria pia Recanati (@PiaRecanati) December 12, 2023

E tanti altri messaggi hanno avuto lo stesso tenore, quindi c’è la volontà di scoprire la verità su questa linea della vita di Anita. Il mistero sarà svelato nella prossima puntata? Non resta che aspettare sabato per capirlo.