Il popolare game show Affari Tuoi ha recentemente aggiornato la sua colonna sonora, sostituendo la precedente sigla di chiusura, “Due Vite” di Marco Mengoni, con “Balorda Nostalgia” di Olly, vincitore del Festival di Sanremo 2025. Questa scelta riflette la tradizione del programma di integrare brani di successo contemporanei, in particolare quelli legati al Festival di Sanremo, nella propria programmazione musicale. Nel 2023, dopo la vittoria di Marco Mengoni al Festival di Sanremo con “Due Vite”, Affari Tuoi ha adottato questo brano come sigla finale.

La canzone è stata apprezzata per la sua capacità di adattarsi sia a momenti di gioia che a situazioni più emotive all’interno del programma. Come ha spiegato Pasquale Romano, noto come “il Dottore” del programma: “Con Amadeus abbiamo introdotto le hit di Sanremo. ‘Due Vite’ di Marco Mengoni è diventata quasi la sigla finale, si sposa bene sia con un epilogo poco felice che esaltante.” Questa scelta musicale ha contribuito a creare un legame emotivo tra il pubblico e il programma, rendendo ogni puntata un’esperienza coinvolgente.





Affari Tuoi, cambio di musica: via Mengoni, arriva Olly

Con la vittoria di Olly al Festival di Sanremo 2025 con “Balorda Nostalgia”, Affari Tuoi ha deciso di aggiornare la propria sigla finale, sostituendo “Due Vite” con il nuovo brano vincitore. Questa transizione è avvenuta a partire dalla puntata del 17 febbraio 2025, segnando l’inizio di una nuova era musicale per il programma. La scelta di “Balorda Nostalgia” riflette l’impegno di Affari Tuoi nel rimanere al passo con le tendenze musicali attuali e nel celebrare i successi della musica italiana contemporanea.

Il cambiamento della sigla ha suscitato diverse reazioni tra gli spettatori. Mentre alcuni hanno accolto positivamente la nuova scelta musicale, apprezzando l’energia e la freschezza di “Balorda Nostalgia”, altri hanno espresso nostalgia per “Due Vite” di Marco Mengoni, che era diventata un elemento distintivo del programma negli ultimi due anni.

ad affari tuoi hanno sostituito due vite con balovda nostalgia, temo di non poterti guardare più @ stefano — ٰ (@saltarvo) February 18, 2025

Ieri ad Affari tuoi hanno tolto la sua canzone per mettere quella di Olly 🫣😡 — Flavio Manco#facinorosofinoallafine⚪⚫ (@flavioneviano) February 18, 2025

THEY REMOVED DUE VITE FROM AFFARI TUOI??????? — flo 💐 (@ndrwsctt) February 17, 2025

Passare da Due Vite come canzone di chiusura di Affari Tuoi alla canzone di Olly 💔💔💔

Due vite ci stava molto molto molto meglio #AffariTuoi — Eva Kan’t 💄☕️ (@ams_kohaku) February 17, 2025

Queste reazioni evidenziano come la musica svolga un ruolo cruciale nel creare l’identità e l’atmosfera di un programma televisivo. La decisione di Affari Tuoi di aggiornare la propria sigla finale con “Balorda Nostalgia” di Olly rappresenta una continuità nella tradizione del programma di celebrare i successi musicali italiani, in particolare quelli legati al Festival di Sanremo.

