“Il sesso a Non è la Rai…”. Dopo la bufera, ora parla l’ex stellina del programma: “Basta stronz***”

Non è la Rai, i riflettori restano ancora accesi sullo storico programma cult degli anni ’90. Dopo le ultime dichiarazioni rilasciate dall’ex volto del programma, Laura Colucci, anche Ilaria Galassi ha detto qualcosa a riguardo durante un’intervista rilasciata per Fanpage.it.

Dopo circa 30 anni, l’ex volto del programma di Gianni Boncompagni torna a riaprire qualche parentesi sullo show che per molte adolescenti di allora ha rappresentato un vero trampolino di lancio per la carriera nel mondo dello spettacolo e della televisione. Ilaria Galassi, già ospite alcuni mesi fa nel salotto di Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso, ha deciso di dire la sua riguardo il dietro le quinte del programma cult degli anni ’90.

Dopo Non è la Rai, Ilaria Galassi è andata incontro a un serio problema di salute che in qualche modo non ha permesso che il suo percorso nel mondo dello spettacolo proseguisse a pieno ritmo. Nel salotto della D’Urso ha detto: “Io adesso faccio la mamma, una mamma esaurita. Spero che anche a me il telefono squilli ogni tanto”.





Anche ai microfoni di Caterina Balivo, Ilaria Galassi si è trovata a parlare della sua malattia: “Ero convinta che il mio futuro fosse in tv invece un aneurisma cerebrale ha cambiato i miei progetti”. E di recente per i lettori di Fanpage, l’ex volto di Non è la Rai è tornata a parlare su quanto espresso da Laura Colucci.

Stipendi più alti destinati solo ad alcune di loro, Ilaria lo conferma senza filtri: “Sì, io ero tra quelle. Eravamo un gruppetto di dieci, venti ragazze che avevano un contratto diverso. Eravamo sempre noi a cantare, a fare i giochi. Non ricordo il compenso sinceramente. Però sì, su questo ha ragione Laura Colucci”.

Poi una riflessione su quanto espresso dalla Colucci. Ragazze scese a compromessi? Queste le parole di Ilaria: “Ma lei come fa a saperlo? Le ha viste? Le cose riportate lasciano il tempo che trovano. Se vuoi fare un’accusa devi essere sicura. Lo devi aver visto con i tuoi occhi. Per me, quello che lei dice sono solo delle grandissime stronz**e. A me non è mai accaduto. Non mi ha mai toccato nessuno. Mai. E andavamo anche a casa di Gianni a cena”.