Affari tuoi, il colpo di scena sul finale. Venerdì 19 gennaio 2024 Amadeus è tornato a giocare con i pacchisti ed è arrivato il turno del concorrente delle Marche. Antonio, questo il suo nome, era accompagnato dalla moglie Marika e non si può dire che abbia iniziato col pacco giusto. Nella prima fase ha infatti aperto ben cinque pacchi rossi tutti in una volta, il primo dei quali è stato addirittura quello da 300mila euro. Insomma, sembrava una disfatta annunciata.

Poi si è ripreso con il pacco blu dea 75 euro ma la tendenza non è cambiata perché gli altri chiamati sono stati ancora rossi. Scoraggiato dalla piega presa dalla partita, Antonio ha deciso coraggiosamente di cambiare il suo pacco, pur rischiando di beccarne uno azzurro. Ha quindi rinunciato al suo 19 e preso il numero 14, con cui poi è arrivato fino all’ultimo.

Affari tuoi, il concorrente finisce in lacrime

La giocata di Antonio, pacco dopo pacco, si è risollevata e alla fine è rimasto con 5 pacchi blu e 3 rossi da 50mila, 100mila e 200mila euro. Un tiro dopo l’altro e il concorrente delle Marche ha raggiunto la parità: 2 rossi e 2 blu e ha rifiutato la massima offerta del Dottore, ossia 33mila euro.

Arriviamo alle battute finali e per Antonio di Porto Recanati, in provincia di Macerata, le ipotesi rimaste erano 0 e 50mila euro. Il nuovo cambio proposto dal Dottore? Niente da fare: “Il 14 è un numero importante perché è l’anno in cui ci siamo sposati, è un numero che mi ricorda mia nonna ma è anche il giorno in cui ho fatto il provino per partecipare a questo gioco”, ha detto il concorrente.

partita iniziata male ma finita benissimo pazzesco #AffariTuoi — ᦔꪖ​ꪗꪖ 🌷 (@catenadisale) January 19, 2024

Fino alla fine con il numero 14 e ha fatto bene: nel 14 c’erano 50mila euro.“Antonio e la moglie hanno raddrizzato una partita che all’inizio sembrava persa” ha ricordato Amadeus prima dell’esito finale della partita che, dopo non poca tensione, si è chiusa con una festa, abbracci e anche lacrime del concorrente delle Marche. Il pubblico social, come sempre, ha commentato tutta la partita e non ha potuto fare a meno di sottolineare la fortuna sfacciata di Antonio.