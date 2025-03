Una serata che doveva essere all’insegna della comicità si è trasformata in un momento di preoccupazione per il pubblico del Gran Teatro PalaGalassi di Forlì. Durante lo show “30 anni… e non sentirli”, il comico milanese Andrea Pucci è stato costretto a interrompere l’esibizione a causa di un malore improvviso.

L’atmosfera, all’inizio, era quella delle grandi occasioni. Sul palco, Pucci stava regalando risate e sketch in pieno stile, accompagnato dalla sua band dal vivo, in uno spettacolo che celebra tre decenni di carriera tra teatro e televisione, da Colorado fino ai palchi di tutta Italia. Tuttavia, dopo circa mezz’ora dall’inizio, qualcosa ha smesso di funzionare.

Andrea Pucci interrompe lo spettacolo

“Non mi sento bene, non riesco ad andare avanti…”, ha dichiarato l’artista, visibilmente provato, prima di lasciare il palco e ritirarsi dietro le quinte. Il pubblico, colto di sorpresa, ha inizialmente pensato a una pausa imprevista, restando in attesa di notizie per circa 15 minuti.

A rassicurare gli spettatori è stato uno dei musicisti, salito sul palco per comunicare che Pucci non era nelle condizioni di proseguire, ma che – fortunatamente – non si trattava di nulla di grave. La serata si è così conclusa con un misto di sollievo e dispiacere.

Lo spettacolo verrà recuperato in autunno, come confermato dagli organizzatori, e i biglietti già acquistati resteranno validi per la nuova data, che sarà annunciata a breve. Nel frattempo, numerosi messaggi di affetto e vicinanza sono arrivati sui social da parte dei fan, che augurano a Pucci una pronta ripresa. Anche se lo show si è fermato, il calore del pubblico ha continuato a farsi sentire.