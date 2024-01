Un’altra puntata di Affari tuoi, un’altra storia e un’altra vincita. In studio con Amadeus Francesca, concorrente della regione Friuli Venezia Giulia che giovedì 18 gennaio 2024 è stata affiancata dal marito. La partita è iniziata abbastanza bene, con diversi pacchi rossi conservati. Fino alla fase finale, però, che ha visto sgretolarsi la possibilità di avere più alternative di grosse cifre una dopo l’altra.

Alla fine infatti Francesca è rimasta con un pacco rosso molto alto, quello da 100mila euro, e tre pacchi blu molto bassi. Come sempre è arrivata l’offerta del Dottore, che per la pacchista ha pensato una somma di 16mila euro, visto che era rimasta con due pacchi bassi e quello da 100mila euro. Un divario immenso e lei ha deciso di accettare, convinta che nel suo pacco, il numero 16, non ci fossero i 100mila“.

Leggi anche: “Ma perché lo ascolta”. Affari Tuoi, la scelta del pacco di Luca e il pubblico critica suo figlio





Affari tuoi, la beffa sul finale: “Noooo, di nuovo!”

“Se nel tuo pacco ci fossero 100mila, sarebbe la terza sera consecutiva”, le ha sottolineato il padrone di casa Amadeus, perché sia martedì che mercoledì nel pacco del concorrente di turno c’era proprio il terzo premio per importanza. Per la cronaca nella puntata precedente il concorrente dell’Emilia Romagna ha accettato un’offerta di 75mila, comunque un’ottima somma.

“Partita incredibile quella di stasera”, ha commentato Amadeus sul finale della puntata, aggiungendo che “per il calcolo delle probabilità, essendoci già stati ieri e l’altro ieri 100mila nel pacco del concorrente, Francesca e il marito questa sera hanno accettato l’offerta del dottore”. Ma nonostante il calcolo delle probabilità, però, alla fine la coppia della provincia di Gorizia hanno avuto l’amara sorpresa di scoprire che nel 16 c’erano proprio 100mila euro.

cmq se mi chiedessero che faccia ha il rodimento di cul0 mostrerei questa foto #affarituoi pic.twitter.com/0uqEbkz1zb — 🧘🏼‍♀️ filos (@sushixpole) January 18, 2024

Io l’avevo detto, anche stasera la concorrente o in generale il pacco pescato conteneva €100.000, per la terza sera di fila. Francesca e il marito, arrivati alla fine con €1.00 e €100.000 hanno accettato €16.000 offerti, su esortazione di lui, avevano €100.000#AffariTuoi https://t.co/pXia4FSEwv — Lawrence (@LorenzoPoggi05) January 18, 2024

“Se non aveste accettato 16mila, l’offerta del dottore sarebbe come minimo raddoppiata dopo l’apertura del penultimo pacco”, ha detto loro, inoltre, Amadeus. Hanno affrontato con il sorriso la concorrente del Friuli e il marito la mancata vincita di 100mila, e il conduttore di Affari Tuoi, salutandoli, ha detto loro: “Mi dispiace, ovviamente, perché 16mila euro sono pochi in proporzione alla somma che avreste potuto portare a casa, ma sono comunque contento perché non andate via a mani vuote”.