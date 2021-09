“Per sempre”. L’imprenditore e l’ex Temptation Island finalmente sposi. Tra loro ci sono 24 anni di differenza

Nuovo matrimonio vip in Sicilia. A pochi giorni dalle nozze di Miriam Leone ecco che un’altra coppia ha deciso di dirsi per sempre ‘sì’. La location scelta è stata quella suggestiva tenuta del Castello Xirumi – Serravalle. Dettaglio tenerissimo, la scelta delle damigelle e dei paggetti. La blogger ha voluto i suoi figli al suo fianco in questo giorno tanto speciale per lei. La modella, infatti, ha scelto come damigelle e paggetti, le due gemelline nate da una relazione precedente e la bimba e il bimbo avuti dall’ex patron del Catania.



Lei è la modella ed ex volto di Temptation Island 2014 Desiree Ferlito. 35 anni, si è sposata con l’imprenditore ed ex patron del Catania Calcio, 59 anni. La coppia si è sposata con rito civile a Lentini. Desiree Ferlito Nel giorno del fatidico sì, la blogger e volto di Antenna Sicilia, non ha rinunciato alla sensualità.



Desiree Ferlito ha indossato, sfoggiandoli con un fisico perfetto, due abiti: il primo per il rito nuziale e il secondo, con una scollatura audace dietro, per il taglio della torta. Dopo il rito civile – come riporta il quotidiano La Sicilia.it – l’ex showgirl, che ha lavorato anche ad Antenna Sicilia, ha ripercorso con un filmato postato sui social tutte le fasi della preparazione e della vestizione della sposa.







Desiree Ferlito fu uno dei volti di Temptation Island 2014. All’epoca aveva ventisei anni e prese parte al programma condotto da Filippo Bisciglia, nella schiera delle cosiddette “tentatrici”. La modella si fece notare da Manfredi Ferlicchia, ex volto di Uomini e Donne che partecipò al reality dei sentimenti con la fidanzata Giorgia Lucini.



Desiree Ferlito si dimostrò una perfetta confidente con lui, ma tra loro non nacque nulla, nonostante la relazione tra Manfredi e Giorgia sia poi naufragata. Oggi, sette anni più tardi, vediamo Desiree Ferlito coronare il suo sogno d’amore, sposando il padre dei suoi figli. Sulla possibilità di allargare ancora la famiglia la modella non si è ancora espressa. Ma mai dire mai.