“Mi mancherai”. Lutto atroce per Nino Frassica, la notizia ha raggiunto l’attore nelle ore scorse

La notizia ha raggiunto Nino Frassica nella giornata di ieri; un lutto che forse era nell’aria ma che non si aspettava, probabilmente, arrivasse così presto. Frassica, tra i più amati comici italiani, è l’ultimo rappresentante di una stagione dai tratti irripetibili: cominciate nei teatri, esplosa davanti alla macchina da presa della tv di Stato e la prima a imperversare, con dei varietà completamente nuovi, nella tv private. Oggi, Frassica, continua ad essere un riferimento per le nuove generazioni: ospite fisso in alcune trasmissioni come ‘Che Tempo che fa’, continua a recitare con successo.

Negli ultimi anni deve la sua popolarità ad una delle fiction più amate delle tv: Don Matteo, dove interpreta un eccentrico maresciallo dei carabinieri sembra pronto alla battuta. Una serie che gli ha dato tanto e, i questo caso, ha deciso di togliergli qualcosa di speciale: un amico che aveva conosciuto sul set e dal quale ha imparato molto.

Nino Frassica piange il regista Oldoini: “Ciao Enrico”

Piange, Nino Frassica, la scomparsa di Enrico Oldoini, storico regista di Don Matteo oltre che di tantissime pellicole che hanno fatto ridere generazioni di italiane. Poche parole con le quali ha voluto commentare il momento: “Ciao Enrico” si è limitato a postare sui social l’attore siciliano, lasciando intendere tutto il suo dolore. Sulla scomparsa del regista è intervenuto anche Massimo Boldi.

L’attore al Corriere della Sera ha dichiarato: “Sapevo che era malato da tempo, ha vissuto attaccato a un polmone artificiale ed è durato tanto, ma quella maledetta SLA è inesorabile. Nei cinque anni di malattia sono andato a trovarlo tre volte, perché per me era uno strazio vederlo ridotto così, era in condizioni disumane, quasi non lo riconoscevo in quel letto. Sua moglie, Francesca Marra, è stata una vera santa, è stata al suo fianco fino all’ultimo”.

Poi a Fanpage.it: “è stato un grande regista, è stato un grande sceneggiatore e per me era un grande amico. Non lo hanno mai celebrato come avrebbe meritato perché l’ambiente è cinico e non regala nulla, ma lui è stato davvero in grado di fare probabilmente le cose migliori negli anni ’90 e anche dopo. Lui avrebbe sofferto questo periodo. La gente non va al cinema”.