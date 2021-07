Sono trascorsi due anni dalle vittorie a Caduta Libera di Nicolò Scalfi ma ora che in tv ci sono le repliche del quiz show su Canale 5 il “campioncino” torna a far parlare di sé. È stato intervistato da Super Guida Tv e da Tv Sorrisi e Canzoni e tra gli altri argomenti trattati ha anche replicato a chi lo accusava di essere stato avvantaggiato da Gerry Scotti e gli autori di Caduta Libera.

“Favoritismi da parte di Gerry? Sono voci che giravano dalla prima puntata e non hanno riguardato solo me ma anche gli altri campioni che hanno partecipato al torneo. Non sono una persona che fa tanta attenzione a quello che viene scritto sul web o sui giornali. Sono fiero del mio percorso – dice a Superguida Tv – Il consiglio più importante che mi ha dato è stato quello di essere me stesso rimanendo con i piedi per terra”.

Nicolò Scalfi parla della ex fidanzata Valeria Filippetti

Con Gerry Scotti Nicolò Scalfi ha “un rapporto molto bello e ci siamo trovati bene entrambi”. “Adesso non lo sento spesso – ha proseguito il campioncino sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni – Non avendo il suo numero non posso contattarlo, ma spero di vederlo presto, magari per le nuove puntate di Caduta libera. Io e Christian volevamo andare a trovarlo, ma avremmo dovuto fare il test per il Covid e avvisare diversi giorni prima. Troppo problematico. Abbiamo rimandato a tempi migliori”.





Poi un argomento più privato: la sua vita sentimentale. Il pubblico ricorderà bene la sua storia, nata proprio a Caduta Libera, con Valeria Filippetti. Storia finita da tempo e oggi, rivela il 22enne, sono rimasti amici anche se ormai si sentono poco. “In teoria siamo ancora amici, ma non ci sentiamo da un bel po’. Adesso non sono fidanzato, pretendo troppo, sono selettivo. Non trovo mai la persona giusta, ma mi sento ancora nell’età per potere aspettare. E poi lo studio mi impegna molto”.

“All’interno del programma – ha precisato Nicolò Scalfi – ci sono stati molti momenti in cui la nostra storia è stata protagonista pur essendo nata fuori dal contesto del programma. Non ho mai smentito la relazione perché era vera. Tengo a precisare che non c’è mai stato uno sfruttamento della storia ai fini di visibilità del programma e anzi mi dispiace se il mio messaggio sia stato frainteso”.