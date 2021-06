Il noto vip italiano, volto della televisione, è stato costretto a subire un intervento chirurgico nelle scorse ore. Ha pubblicato alcune immagini da un letto di una clinica e ha raccontato ai suoi follower: “Tutto regolare, stamattina ho subito una piccola operazione al tendine d’Achille e presto sarò pronto per tornare ai concerti. Grazie ragazzi”. E ha aggiunto gli hashtag #tallonedakiller e #untipoaccollativo. Qualche ora fa è tornato ad aggiornare sulle sue condizioni di salute, svelando una novità importante.

L’uomo era stato ricoverato precisamente in una struttura sanitaria della città di Genova, dove è stato dunque operato al tendine d’Achille. Si è adesso mostrato ancora più sereno e sorridente in compagnia della sua fidanzata, anche lei famosa, che l’ha riaccompagnato a casa. Ovviamente sarà costretto a rimanere in convalescenza un bel po’ di tempo, non trattandosi di una stupidaggine, ma i momenti post-operatori sono trascorsi fortunatamente nel migliore dei modi e il tutto va adesso meglio.

Poco fa ha aggiunto, postando un’immagine dalla clinica in compagnia di un’infermiera: “Si ritorna a casa. Adesso per una ventina di giorni dovrò portare il tutore e stare fermo e poi si potrà tornare a ballare. Tutto ok. #siritornaacasa, #comedopoognitempesta, #siritornasempre”. Successivamente si è fatto vedere in automobile insieme alla sua fidanzata. Stiamo parlando dell’inviato de ‘Le Iene’, Nicolò De Devitiis, che è stato operato qualche giorno fa. Sempre al suo fianco la fidanzata Veronica Ruggeri.





Tra i primi a commentare sotto il post di Nicolò De Devitiis Luca Abete: “Peccato, proprio ora che c’erano gli Europei di calcio. Guarisci presto”, Giulia Salemi: “Dajee”, Jo Squillo: “Ciao caro Nicolò, ti sono molto vicina e conosco il tuo dolore. Riprenditi con calma e con i tempi giusti della guarigione, noi tutti ti aspettiamo”. E altri fan: “Buona ripresa”, “Passa una buona convalescenza”, “Forza che ti riprenderai”, “Passeranno in fretta con la tua dolce metà”, “Augurissimi Nicolò per una tua pronta guarigione”.

Classe 1990 e nativo di Roma, Nicolò De Devitiis è entrato a far parte della famiglia de ‘Le Iene’ nel 2014. Recentemente, nel 2020 è stato conduttore della 50° edizione dei ‘Giffoni Film Festival’ e da settembre dello stesso anno presentatore di ‘On The Road Again’ con Guido Meda. Da aprile di quest’anno ha iniziato a condurre ‘Questa Spacca’ con ospiti importanti come Gazzelle, Levante e Alex Britti.