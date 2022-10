Nicolò Bongiorno, chi è il figlio di Mike Bongiorno. Secondogenito del grande conduttore scomparso l’8 settembre 2009 e di sua moglie Daniela Zuccoli, è sicuramente quello più conosciuto. È nato a Milano il 4 aprile 1976 e i suoi fratelli sono Michele, nato il 21 agosto 1972, e il più piccolo di casa Leonardo, nato il 5 settembre 1989.

Fin da ragazzino Nicolò Bongiorno ha seguito il lavoro del padre e ha iniziato ad appassionarsi alla televisione e al mondo dello spettacolo. Ha recitato come attore dilettante all’interno di contesti scolastici in giro per l’Europa e debutta alla regia nel 1994, a soli diciotto anni, con lo spettacolo teatrale Godot’s Bop, libero adattamento dell’opera di Samuel Beckett, Aspettando Godot, che viene presentato al Teatro Arsenale di Milano e al Fringe Festival di Edimburgo.

Leggi anche: Mike Bongiorno, la trasformazione del figlio ‘Leolino’ è impressionante. Eccolo alla soglia dei 30 anni





Nicolò Bongiorno, chi è il figlio di Mike Bongiorno: foto

È laureato all’International School of Milan e si è formato nel campo televisivo e cinematografico studiano a New York. Ha lavorato come delegato di produzione a Buenos Aires per la telenovela Con alma de tango ed è stato assistente alla produzione nel film Mighty Aphrodite di Woody Allen. Una carriera brillante che lo ha portato anche a lavorare per il film La sindrome di Stendhal di Dario Argento, per tantissimi documentari, serie televisive e film di successo.

Nicolò Bongiorno ha curato l’autobiografia del padre, La versione di Mike, scritta insieme a lui ed edita da Mondadori nel 2007 ed è stato autore e regista del documentario “Era la mia casa” realizzato per la mostra Milano-Auschwitz 30.01.1944, convoglio RSHA a Palazzo della Ragione a Milano e che ha per protagonista la senatrice Liliana Segre.

Nel 1996 ha fondato la ‘Bongiorno Productions’, casa di produzione che ha messo in piedi insieme al padre e ai suoi fratelli. Nicolò Bongiorno ha tre figli. La primogenita si chiama Stella ed è nata nel 2003, poi Elia, nel 2005 e Luce nel 2009. Come madrina di battesimo di Nicolò Bongiorno, Mike Bongiorno e la moglie Daniela Zuccoli hanno scelto Giulietta Masina, moglie del grande regista Federico Fellini.