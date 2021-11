Nicola Vivarelli, detto anche Sirius, è diventato noto al grande pubblico per la sua partecipazione a UeD. Corteggiava la dama più famosa dell’ex trono over, Gemma Galgani, e la loro frequentazione ha fatto parecchio discutere per la differenza d’età. Il fattore anagrafico non è mai stato un problema, ha sempre detto Nicola Vivarelli, anche se in realtà la relazione con la torinese over 70 non è mai decollata.

Poi il ritorno in studio, sempre nella scorsa stagione, che non è stato per niente indolore. Anzi, il giovane cavaliere è finito spesso e volentieri nel mirino delle critiche fuori e dentro lo studio. Dopo essere rientrato nella trasmissione di Canale 5 ha subito deciso di andare a cena con Gemma Galgani per un chiarimento e questo gesto, che secondo le sue intenzioni era stato fatto solo per gentilezza e per scusarsi con la piemontese, non era stato visto di buon grado da Armando Incarnato.

Nicola Vivarelli oggi: la trasformazione di Sirius

“Ti sei avvicinato nuovamente a Gemma Galgani solo per ottenere visibilità”, gli ha detto Armando Incarnato, il napoletano con cui Nicola Vivarelli ha avuto diversi scontri a UeD. E dello stesso parere anche tanti utenti, che avevano scritto centinaia di messaggi sui social network. Il pubblico di Maria De Filippi ha manifestato sempre più dubbi sulla buona fede del cavaliere.





Ma tornando al rapporto con Gemma Galgani, i due sono poi diventati amici, tanto che anche dopo la fine della loro conoscenza sono rimasti in ottimi rapporti. Nicola Vivarelli, si apprende dal suo Instagram, è tornato alla vita di sempre dopo la parentesi televisiva a UeD, cioè sulle navi. Ma grazie alla popolarità raggiunta nello studio di Maria De Filippi vanta anche oggi un largo seguito.

Ma la vera novità è che molto cambiato. Fisicamente intanto: oggi Nicola Vivarelli è tutto muscoli e addominali, che mostra con orgoglio in uno dei suoi ultimi post. E chi lo ricordava i primi tempi, con il carattere mite e riservato, ora lo ritrova deciso e sicuro di sé mentre fa vedere i risultati dell’allenamento. Che trasformazione! A leggere i commenti, le fan sono quasi svenute: “Sempre più bello”.