“È lui, se ne parla ovunque”. Nicola Porro, la voce sul suo conto corre veloce. Il giornalista costretto a smentire

Nicola Porro, la smentita arriva oggi. In poco meno di 24 ore la notizia si è diffusa alla velocità della luce. Secondo quanto riportato su TvBlog, Nicola Porro sarebbe stato il destinatatio di un’offerta decisamente allettante. Da vice direttore del Giornale a un ruolo di qualche gradino più alto. Davanti alla proposta, il conduttore di Quarta Repubblica sembra avere le idee abbastanza chiare.

“Mi stanno facendo un sacco di complimenti perché sarei diventato il direttore del Giornale, vorrei rassicurare tutti quelli che mi fanno i complimenti, ma soprattutto quelli che temono questo mio arrivo, che io non sto facendo il direttore perché non ho nessun contratto firmato”.

“Quindi non sono il direttore del Giornale. Grazie a tutti quelli che sarebbero stati contenti della mia direzione però come si diceva per qualcuno: la notizia è largamente prematura, sempre che sia vera…”, queste le parole del conduttore.





Non ambisce a un ‘piano’ più alto, dunque, nonostante il piacere riscontrato nell’apprendere che siano in molti a nutrire stime nelle sue capacità. Nicola Porro avrebbe fatto presente fin da subito, dunque, le sue reali intenzioni per il suo futuro lavorativo e professionale. La comunicazione ufficiale, dunque, è arrivata direttamente dal suo sito personale, su cui Nicola Porro è sempre molto attivo.

Posto che il conduttore sembra abbia espresso un posizione molto chiara, cosa potrebbe accadere al futuro televisivo del conduttore laddove si ritrovasse nelle condizioni di accettare l’incarico? Sembrerebbe restare ‘inviolata’ la sua collaborazione con Mediaset. Al momento, comunque. il conduttore continua a remare dritto con timone alle mani del suo appuntamento del lunedì sera su Rete 4.