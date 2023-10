Nicola Porro è intervenuto a Stasera Italia nella puntata andata in onda il 9 ottobre su Rete 4 e si è espresso su uno dei temi del momento. Le sue parole durissime hanno acceso i riflettori su una tragedia dalla portata enorme, che tra l’altro non è ancora finita qui. Non è infatti da escludere un ulteriore deterioramento della situazione, con morti, feriti e dispersi che potrebbero incrementarsi di ora in ora gettando nella preoccupazione più profonda innumerevoli famiglie.

L’intervento di Nicola Porro a Stasera Italia è stato davvero molto forte e incisivo perché ha voluto far emergere qualcosa di molto preciso. Il suo è stato un editoriale dai toni decisi che è iniziato in questo modo: “Vi voglio far vedere uno dei tanti, enormi casi che sono avvenuti in queste ore di terrore. Questi giovani, come si vede nelle immagini, ballano e bevono. Non fanno di certo una propaganda guerrafondaia: i vostri figli, i vostri nipoti, i vostri amici”.

Nicola Porro a Stasera Italia: “Terrore, persone uccise a sangue freddo”

Il riferimento di Nicola Porro a Stasera Italia era al brutale attacco di Hamas contro Israele e in particolare l’aggressione terribile a ragazzi e ragazze durante un rave party vicino al deserto. Queste le parole del conduttore: “Tutte persone che pensano evidentemente a divertirsi quella notte. Questa è la morte dell’Occidente, 240 persone uccise a sangue freddo, spaventate per la vita, rapite, violentate e portate nel tunnel di Gaza. Questa cosa ve la voglio far capire, capire come le guerre nascono per quella cattiva coscienza di qualcuno che vuole trovare una giustificazione a quanto successo”.

In seguito, Porro ha condannato coloro che vogliono giustificare questi fatti gravissimi: “Non c’è una giustificazione, quando vedete questi ragazzi che ballano, quando vedete che guardano questi alianti che arrivano da Gaza e pensano che sia parte della festa. Ma così non era. Un ragazzo su dieci di quelli che hanno partecipato al rave è morto. Quando leggo quello che ha scritto De Magistris, che prendo come simbolo di quello che oggi non si dovrebbe fare. Il diritto alla resistenza? Ci sono cadaveri che giacciono in un mare di sangue e io sento parlare di diritto alla resistenza”.

"240 persone uccise a sangue freddo durante un rave nel deserto"



Poi ha finito il suo editoriale così: “Questo è un insulto alla guerra e alla resistenza“. E molti utenti hanno condiviso le parole di Nicola Porro, condannando con forza gli attacchi terroristici di Hamas contro Israele, che hanno provocato tantissime vittime.