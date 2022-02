Hanno creato un vero putiferio. Miriana Trevisan e Manila Nazzaro stavolta hanno proprio esagerato. Mentre fino a poco tempo fa le due non è che avessero questo gran rapporto, ultimamente le cose sono cambiate. Da quando il legame con Katia Ricciarelli e Soleil Sorge si è raffreddato l’ex miss Italia si è avvicinata parecchio alla showgirl. Tanto da essere state pure protagoniste di un episodio davvero curioso per il quale c’è chi ha chiesto una punizione esemplare.

Miriana e Manila si sono scambiate dei messaggi in codice scrivendo con le dita sulle ante di un armadio. Nel video diffuso sui social si vedono le due scambiarsi informazioni attraverso gesti, scritte e con il labiale fino a quando non vengono interrotte da Jessica Selassiè. La principessa si è accorta di quanto stava succedendo e le ha avvisate. A quel punto le due si rendono conto che c’è una telecamera puntata proprio sull’armadio e fanno finta di niente. Nelle ultime ore, invece, ecco l’episodio che ha creato un polverone.

Queste le parole di Manila Nazzaro su Nicola Pisu: “L’educazione è la prima cosa, Sole, smettiamola con questa storia, uno era preso, uno depresso, uno ex tossicodipendente, mi sono rotta le pal*e, la gente deve essere educata, educata, soprattutto un ragazzo molto più giovane!“. Anche la mamma di Nicola Pisu, Patrizia Marigliani, è intervenuta: “Sto seguendo esterrefatta le esternazioni che Manila Nazzaro sta facendo su mio figlio. Niente è più brutto di sparlare di un ragazzo che non può difendersi perché non è presente. Che ne ha viste tante e che da due donne “madri” viene denigrato continuamente. Cosa insegneranno ai loro figli le Professoresse “so tutto io?”. Sarà una scelta di Nicola se procedere con i suoi legali”.





In queste ore anche il diretto interessato, Nicola Pisu, ha risposto a Manila e Miriana. “Ciao a tutti ragazzi, voglio fare questo video perché non ne posso più di sentire cose brutte sul mio conto da parte della signorina Miriana e di Manila. Io a loro non ho fatto nulla, anzi, mi sono sempre comportato bene e le ho sempre rispettate. Anche stanotte sparlavano di me dicendo che sono un drogato, un tossicodipendente, quando è vero che lo sono stato, questa è una cosa pubblica”.

E ancora: “Io l’ho dichiarato – prosegue Nicola Pisu – ma questa cattiveria nel dirlo senza nemmeno una prova, senza niente, solo per pura cattiveria nei miei confronti io non l’accetto. Visto che al momento non ho la possibilità di potermi confrontare faccio questo video”. Poi l’ex gieffino spara su Miriana: “Poi io voglio dire, Gf aiutate Miriana, una donna che dice di vedere i fantasmi e ci parla oppure dice che riesce a diagnosticare i tumori… ma non stai bene, quindi io ti consiglio di farti curare”. In queste ore in tanti si stanno schierando proprio con Nicola.