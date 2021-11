Telenovelas senza fine quella tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan. Il massimo pathos lo abbiamo avuto ieri sera quando i due si sono nominati a vicenda. Tutto è partito dal figlio della Mirigliani quando ha attaccato pesantemente la coinquilina, accusandola di aver giocato con i suoi sentimenti. Nicola ha detto: “Non è chiara. Oggi ha detto ‘storia chiusa’, mentre prima diceva che voleva frequentarmi fuori. Mi doveva dire fin dall’inizio che non voleva vedermi. Ripeteva ‘qui no, ma fuori vorrei conoscerti ed eventualmente avere una storia’”.

“Poi – continua Nicola Pisu – mi ha ripetuto che mi vede come un amico e non vuole altro. E allora basta, io non la voglio come amica. Questa è incoerenza e non si gioca così. Io mi sento preso in giro e illuso, perché mi fai credere delle cose che non ci sono in verità. Volevo cose vere e concrete, visto che io sono sincero. Io sono troppo fisico? Non dire cavolate per cortesia. Sapevi che io sono innamorato di te, non dovevi giocare. Devo crescere io? Cresci tu e inizia ad essere più sincera. Stai inventando scuse da tempo”.

Nicola Pisu poi ha detto, in preda al dolore, una frase davvero brutta, che ha fatto arrabbiare anche Alfonso Signorini. Il ragazzo ha detto che Miriana merita chi la tratta male: “Vai dagli uomini che ti trattano male, questo è quello che meriti“. La vera domanda ora è: con questo scivolone Nicola si è giocato la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip?





Poco dopo Nicola Pisu si è però giustificato: “Siccome io l’ho sempre trattata bene, le ho detto ‘vai a farti trattare male da un altro’. Quella frase è stata in un momento di rabbia. Che poi non ho detto u’offesa, ma una frase brutta. Lei mi ha preso in giro, non è chiara. Io sono innamorato e lei mi ha illuso. Se mi avesse detto che non c’era futuro io mi sarei allontanato”.

Ho ancora i brividi per questa frase 🥶 Miriana go solo ovviamente #gfvip pic.twitter.com/XOyj9wnUdj November 9, 2021

E conclude Nicola Pisu: “Non ha 12 anni, ma 49 e siamo due adulti. Come sono chiaro e diretto io, speravo lo fosse anche lei. Ci siamo baciati, mi diceva cose bellissime e nelle ultime settimane già cambiava. Mi ripeteva ‘ma se non andasse restiamo amici?’. Lei stava trovando mille scuse. Detto questo ammetto che vorrei restare in gioco, con voi ragazzi sto benissimo”. I fuochi d’artificio.