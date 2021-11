Storie su storie. Relazioni che iniziano e naufragano in un batter d’occhio. Approcci andati a male e piccoli feeling che crescono. No, non è Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. È il Grande Fratello Vip che, come ogni reality che si rispetti, vive anche, e forse soprattutto di questi ‘contatti ravvicinati’ davanti alle telecamere. Abbiamo a lungo parlato di quello che è avvenuto, per esempio, tra Alex Belli e Soleil Sorge.

Il caso è diventato ‘nazionale’, quando la moglie (ex, presunta, bohhhhh, ndr) Delia Duran si è presentata per un confronto. Ed è uscita la voce bomba che il loro fosse un matrimonio combinato. L’attore ha smentito categoricamente. Ma ha pure portato subbuglio nella Casa dicendo di voler uscire. Fortunatamente è stato fermato in tempo dai suoi coinquilini, altrimenti il suo ‘percorso’ chissà che fine avrebbe fatto… C’è stata, tuttavia, anche un’altra coppia che ha fatto parlare di sé parecchio. Quella composta da Miriana Trevisan e Nicola Pisu.

La differenza d’età tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu è stata tra gli argomenti di discussione. Poi gli atteggiamenti – e le parole – della showgirl che sembrava frenare sulla relazione. Recentemente, però, è stato il figlio di Patrizia Marigliani a mettere i puntini sulle i dopo essere stato eliminato. Nominato pure, guarda un po’, dalla stessa Miriana. “Ho visto molte cose he mi hanno fatto riflettere e oggi sono più distaccato”. Così il 32enne dal passato burrascoso ora vede le cose in modo diverso. Certo uscire dalla Casa gli ha aperto gli occhi. E l’infatuazione per Miriana Trevisan oggi appare come uno sbiadito ricordo. O peggio.





Tutti o quasi conoscono la storia tormentata di Nicola Pisu. Il suo ingresso nel mondo della droga, avvenuto a 18 anni, ha segnato la sua vita familiare in modo indelebile. La mamma, Patrizia Marigliani, figlia del patron di Miss Italia Enzo, ha preso una decisione che nessun genitore vorrebbe mai prendere: ha denunciato il figlio. Adesso Nicola è cambiato e ospite di Silvia Toffanin a Verissimo afferma: “Ho visto quanto hanno sofferto i miei cari e non voglio che accada mai più, ho perso tanto della mia vita non voglio perdere altro”.

Silvia Toffanin, naturalmente, ha chiesto a Nicola Pisu anche un suo commento su quanto successo nella Casa con Miriana Trevisan: “Io di lei mi sono innamorato, ma da parte sua c’era un freno dovuto al figlio. Secondo me però per lei era solo attrazione fisica e quello che mi ha fatto male è stato il suo dilungare, il non definire se era un’amicizia o un interesse di altra natura. Uscendo dalla casa ho riflettuto e ho capito che è inutile portare avanti un amore a senso unico, perché sono sicuro che fuori dalla casa non voglia vedermi”.