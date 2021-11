Si torna a parlare del turbolento rapporto tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan. Stavolta però a dire la sua, con estremo rispetto (come sempre) è Patrizia Mirigliani, la mamma del Pisu. La donna infatti si è limitata a scrivere una dolce dedica al ragazzo: “È proprio vero Nicola: non è importante la meta ma il viaggio che ognuno di noi compie per raggiungerla. Tu hai affrontato le tue paure, i mostri del passato e altri del presente senza mai arretrare, con grande coraggio e umiltà. Comunque andrà a finire questa avventura, tu per me hai già vinto. Ti amo immensamente, mamma”.

Ma non è finita, perché Patrizia Mirigliani, intervistata da Giulio Pasqui per Il Fatto Quotidiano, ha criticato l’atteggiamento di Miriana Trevisan sul figlio Nicola Pisu: “Il punto è che le parole hanno un peso e possono ferire, soprattutto se si è fragili. In quei casi le frasi dure sono come frecce che feriscono. Nico a Miriana ha chiesto soltanto coerenza.Mio figlio non ha giocano con Miriana e nemmeno con altre donne, ha sempre rispettato i sentimenti di tutti”.

E ancora la mamma su Nicola Pisu: “Parliamo di un ragazzo che vuole innamorarsi, quindi a maggior ragione non va umiliato o offeso. Secondo me Miriana Trevisan è entrata al GF Vip in cerca di una visibilità. Nulla contro, è anche legittimo, i reality servono anche a questo, ma non ad offendere. Nicola non vuole essere un giocattolo. Perché sì, anche gli uomini vengono usati, non soltanto le donne“.





Su Nicola Pisu poi, ha voluto dire la sua anche Jo Squillo, da sempre paladina dei diritti delle donne: “Nicola è un libro aperto. Qualsiasi cosa che dice fa un danno e non si accorge. Tutto glielo abbiamo suggerito una uscita dalla porta di servizio. Lui è così, con tutto l’amore che abbiamo. Miriana avrebbe dovuto fermarsi dall’inizio perché è un ragazzo troppo da costruire per i suoi bisogni”.

E ancora Jo Squillo su Nicola Pisu: “Perché lui è un bel ragazzo e ti viene voglia di riempirlo di baci ma dopo non va bene e occorre fermarsi. – ha dichiarato Jo a Casa Chi – Per lui occorre un bel percorso di psicoterapia e non il GF Vip perché è diventato rancoroso e questa storia non gli ha fatto bene. Questo lusso di sentirsi 20 persone che lo accolgono e lo proteggono… ecco, questa cosa qua non l’ha capita, non ha capito questa grande opportunità”.