Aria di maretta, nerissima, tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu. Come sapete, in questi giorni la showgirl si è lamentata della “freddezza” del suo coinquilino, ma quando lui ieri sera si è riavvicinato lei ha messo l’ennesimo muro. Miriana ha detto: “Se ti parlo è perché l’attrazione c’è. Però non mi va di gestirla qui. Prendo la distanza fisica e lo faccio sia per me che per te. Non sono ancora innamorata, ma sono molto attratta, non sono indifferente. Ora non me la sento di dormire vicini, perché sono attratta ed è una cosa che faremo fuori”.

“Tu pensi soltanto a te stesso – sentenzia Miriana a Nicola Pisu- ma ricorda che io sono una persona con un bambino. So bene che tu sfogheresti la nostra attrazione e coltiveresti tutto qua dentro, io no. Quando tu mi dici di venire sotto le coperte e io metto un divisorio mi sembra poco sensato, quindi è proprio meglio evitare. Se questo mio atteggiamento ti infastidisce o non lo consideri naturale, sei libero di non aspettarmi. Vorresti che io avessi un atteggiamento da fidanzata passionale, ma non farò mai queste cose. Poi vedremo fuori cosa accadrà tra noi. Il fatto è che non vedo l’ora di stare a cena con te e viverti senza telecamere”.

E ancora Miriana Trevisan: “Ma ti rendi conto che adesso mi guarda mio figlio e mia madre?! […] Oh ma sei maleducato e scortese adesso. Sono contenta di averti conosciuto così. Mi stai trattando come tanti uomini trattano le donne. Ti ho detto chiaro che non voglio andare oltre!”. A questo punto, Nicola Pisu che non è riuscito a proferire parola, sfogandosi con Clarissa Selassié e Francesca Cipriani, ha detto: “Lei non è chiara e io sono un co**e di mea”.





Poi ancora Nicola Pisu: “Non sono venuto qui per farmi prendere in giro da nessuno. Se volete abboccare a quello che dice lei allora fatelo. Poi mi ha detto ‘quando uscirai avrai tante donne intorno’. Ma che discorso immaturo è? Ci soffro e sono deluso, arrabbiato, non me lo merito. Mi dice di allontanarci e che poi fuori si vedrà, ma cosa significa?”.

E conclude Nicola Pisu: “Sono un computer che posso programmarmi? Ma cosa stoppi? Mica stiamo giocando una partita di calcio che fermi il gioco. Lei si deve chiarire le idee e poi dovrà prendere una decisione, ma che sia quella. Se deciderà di fermarsi allora basta, io la cancello dalla mia vita. Se una persona ti piace non dici forse vediamo fuori, ti piace dentro e fuori, non sono un giocattolo. Mi dice sempre che sono troppo piccolo, ma mi sembra di essere più maturo di lei“. Amen.