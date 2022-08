Nichelle Nichols è morta. Il figlio dell’attrice, Kyle Johnson, ha annunciato la morte di sua madre domenica sul suo sito ufficiale, scrivendo che è morta sabato notte per cause naturali.

“Mi dispiace informarvi che una grande luce nel firmamento non brilla più per noi come ha fatto per così tanti anni”, ha scritto Johnson. “La luce, tuttavia, come le antiche galassie viste per la prima volta, rimarrà per noi e per le generazioni future per godere, imparare e trarre ispirazione. La sua è stata una vita vissuta bene e come tale un modello per tutti noi”.





Nichelle Nichols è morta. Addio all’attrice di Star Trek

L’attrice ha interpretato il ruolo rivoluzionario del tenente Nyota Uhura nella serie originale di Star Trek. È stata una delle prime attrici afroamericane ad apparire in un importante ruolo televisivo in prima serata quando è stata scelta per interpretare il tenente Nyota Uhura, capo ufficiale delle comunicazioni della USS Enterprise, nella serie originale di Star Trek nel 1966; due anni prima era apparsa in un ruolo da ospite in The Lieutenant, la prima serie TV del creatore di Star Trek Gene Roddenberry.

Nichelle Nichols è morta – La presenza di Nichols in televisione è stata così pionieristica e importante che, come raccontato dalla stessa attrice, Martin Luther King, Jr. “ha detto che Star Trek è l’unico spettacolo per cui lui e sua moglie Coretta avrebbero permesso ai loro tre bambini piccoli di stare svegli a guardare la televisione”, e che “per la prima volta in televisione, siamo visti come dovremmo essere visti ogni giorno, come persone intelligenti, di qualità, belle, che sanno cantare, ballare e andare nello spazio”. L’attrice ha recitato in tutte le stagioni della famosa serie televisiva, incluso un episodio in cui il suo personaggio ha baciato il capitano James Kirk di William Shatner, un momento che ha segnato uno dei primi baci interrazziali in televisione.

We’re deeply saddened to report the passing of Nichelle Nichols – a trailblazer, an inspiration, and so much more. She will be deeply missed. https://t.co/iBwyOPaxTP — Star Trek (@StarTrek) July 31, 2022

Nichelle Nichols è morta, aveva 89 anni – L’attrice è diventata anche un ambasciatore della NASA, guidando uno sforzo per portare più donne e minoranze nel programma spaziale. “Quell’eredità continua nel moderno corpo degli astronauti, dove il sesso e il colore non contano più… come dovrebbe essere”, ha detto Nichols a StarTrek.com nel 2012 . “Continuo ad essere orgoglioso di essere stata scelta per trasformare quelle prime donne (tra cui la dottoressa Sally Ride e il dottor Ronald McNair) e le minoranze in realtà”.

