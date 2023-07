Fiocco azzurro al Castello delle cerimonie. Che è noto più che altro per i matrimoni e le Comunioni ma presto si organizzerà un battesimo. E c’è da scommettere che per l’occasione l’hotel La Sonrisa sarà teatro di una super festa. Protagonista il nuovo arrivato nella grande famiglia Polese, che è un maschietto. A dare l’annuncio Imma Polese e Matteo Giordano, moglie e marito ed eredi di Don Antonio Polese, il mitico Boss delle Cerimonie venuto a mancare qualche anno fa. Lo show, in onda su Real Time, è seguitissimo, e tanti hanno lasciato messaggi di auguri e felicitazioni sotto il post.

“Abbiamo una notizia da annunciarvi – si legge nel post apparso sul profilo Instagram ufficiale de La Sonrisa – Siamo diventati nonni. È nato Matteo, il figlio di nostro figlio Pasquale e sua moglie Anna. È una emozione grandissima e non vedevamo l’ora di condividerla con voi. In questo momento abbiamo il cuore che ci scoppia di gioia”, hanno scritto i neo nonni Imma e Matteo sui social mostrandosi raggianti con un enorme fiocco azzurro da attaccare alla porta del Castello.

Fiocco azzurro al Castello delle Cerimonie: è nato Matteo

Non solo, ci sono anche altre foto. Donna Imma, sul suo profilo, condivide anche gli scatti delle bomboniere da regalare agli ospiti che daranno il benvenuto al piccolo Matteo, che porta il nome del nonno, ormai organizzatore esperto di matrimonio & Co alla Sonrisa. In uno scatto la neo nonna ha alle spalle un quadro della sua cara madre defunta.

Nemmeno a dirlo, il primogenito di Imma Polese e Matteo Giordano e neo papà, Pasquale, ha celebrato il suo matrimonio in “stile Castello” a marzo scorso. Proprio come le decine e decine di coppie che gli spettatori di Real Time hanno visto in tv in questi anni. Ogni puntata è infatti dedicata a una cerimonia, nozze soprattutto.

Proprio pochi mesi, Imma Polese aveva diffuso diverse foto del matrimonio del primogenito Pasquale, descrivendo la sua grande emozione. E proprio lui, pochi giorni fa, li ha resi nonni per la prima volta di un maschietto che, come da tradizione, porta il nome del nonno.