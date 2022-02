Il giallo Nathaly Caldonazzo si infittisce nella Casa del GF Vip 6. Sono ore che alcuni concorrenti parlano di una “frase gravissima” che avrebbe pronunciato la bionda showgirl e il pubblico vuole vederci chiaro. Capire di cosa si tratta. Inoltre, dalle ultimissime, proprio mentre dentro la Casa si parla di squalifica immediata i telespettatori che commentano le dinamiche del GF Vip 6 su Twitter si stanno lamentando perché Nathaly Caldonazzo sarebbe sparita dalla diretta.

Né in Regia 1 né in Regia 2 sembrano esserci tracce della concorrente, si legge su Biccy. Nel frattempo, Jessica Selassié (a cui stamattina era stato abbassato il microfono mentre parlava di questa presunta frase gravissima), Miriana Trevisan e Sophie Codegoni continuano ad alimentare il caso Nathaly Caldonazzo.

Nathaly Caldonazzo, per le coinquiline verrà squalificata

La princess spera addirittura che per quelle parole la showgirl verrà squalificata dal GF Vip, con Sophie Codegoni che è sicura che gli autori prenderanno provvedimenti e la elimineranno. Ma se così fosse allora andrebbe annullato il televoto, visto che è in nomination. In tutto questo, come detto, Nathaly Caldonazzo sembra sparita dai radar, ma potrebbe anche essere in confessionale a parlare con la produzione di questo fatto, sempre le sue coinquiline non abbiano solo montato un caso.





“Sì ormai ho perso l’interesse con lei – ha detto poco fa Jessica a Miriana parlando di Nathaly Caldonazzo – Non me ne frega proprio niente di lei, non mi fa più piacere. Ti posso dire? Basta, mi è calata proprio. Sapendo poi questa roba qui che è una cosa schifosa, proprio ti dico ciao. Spero che te ne vai da questa porta rossa con tanto di cuore te lo dico, basta. Ogni volta che fa i confessionali brutti dice ‘scusate ero a caldo dopo la puntata’. Dai davvero basta. Dopo la puntata io le ho detto che mi avrebbe dovuto chiedere scusa e lei ha detto quella cosa. Ha detto quella frase molto grave”.

“A me viene da piangere quando parlate di questa frase ragazzi. Io ho vissuto una vita, mio padre nel partito radicale e potete immaginare. Mi veniva voglia di chiederle perché lo ha detto, ma se ne rende conto? Ha detto una cosa gravissima”, il commento di Miriana. Tranchant quello di Sophie è stata più telegrafica: “Ragazze secondo me lei verrà squalificata subito”. Non resta da capire cosa mai abbia detto Nathaly Caldonazzo per scatenare questo caos, dentro e fuori la Casa.