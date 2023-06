È uscita nel corso della semifinale ma Nathaly Caldonazzo è stata forse la protagonista principale di questa Isola dei Famosi 2023. E ovviamente lunedì 19 giugno, per la finalissima, era in studio, a Milano, insieme agli altri ex naufraghi. Ha assistito così al trionfo di Marco Mazzoli. Il conduttore radiofonico che in Honduras era sbarcato in coppia col collega Paolo Noise è il vincitore della 17esima edizione del programma e all’ex compagno di avventura e a Chico Forti ha dedicato la vittoria.

“Vorrei dedicare questa vittoria a Paolo Noise perché gliel’ho promesso, agli ascoltatori dello Zoo di 105, allo Zoo di 105 che è la cosa che amo di più dopo mia moglie e a una persona che si chiama Chico Forti che era dentro di me quando pensavo ‘ma come fai quando tu hai una data di uscita mentre che Chicco Forti che è in galera da 24 anni ingiustamente senza una data d’uscita?’. Ciao Chicco non vedo l’ora di venirti a trovare in galera”, le sue parole dopo i ringraziamenti di rito alla produzione.

Leggi anche: “Ma è lei? Sembra un’altra”. Finale Isola dei Famosi, anche Chanel Totti tra il pubblico. Tutti scioccati





“Ho beccato Nathaly Caldonazzo due volte nel mio letto”

Ma vittoria a parte, l’ingresso in studio di Nathaly Caldonazzo era molto atteso dal pubblico dell’Isola dei Famosi 2023. La showgirl ha raggiunto il palco dopo la mezzanotte e dopo aver salutato tutti e ringraziato per l’esperienza, è stata fatta accomodare accanto a Simone Antolini e Alessandro Cecchi Paone, con cui ha avuto più di una discussione in Honduras.

Finito il break pubblicitario, Ilary Blasi è tornata da Nathaly Caldonazzo perché aveva notato qualcosa di strano tra lei e Christopher Leoni. A quel punto lei ha tirato fuori una storia mai emersa in questi due mesi. Nemmeno la conduttrice ne era a conoscenza: ha raccontato che il modello aveva detto a tutti che lei si era buttata sul suo letto.

“Una notte dormivo, mi sono spostata e la gamba ha toccato la sua. Lui è andato a dire tutti che io ci ho provato con lui”, ha spiegato Nathaly Caldonazzo. Ma Christopher Leoni ha rilanciato: “Lei, due volte nella stessa notte, l’ho trovata nel mio letto e mi ha detto di non essersene accorta”. Parole che hanno scatenato Vladimir Luxuria. L’opinionista dell’Isola dei Famosi 2023 ha difeso a spada tratta Nathaly scagliandosi contro Christopher: “Anche se fosse vero e non è vero, trovo sia squallido tu dica una cosa del genere”. Applauso di tutto lo studio.