“L’amore vero aggiusta tutto”, dopo l’eliminazione dal GF Vip 6 Nathaly Caldonazzo è tornata sui social insieme alla figlia Mia Sangiuliano. “Mia è tutta la mia vita, una ragazza veramente in gamba. Sono orgogliosa di lei, ne ha superate tante, ha una grande forza, dignità e carattere”, aveva detto l’ex concorrente del GF Vip 2021 parlato del rapporto con la figlia.

“Certe volte avendo il ruolo di mamma sono pesantuccia, ma sento che mi ama tantissimo. Abbiamo un legame unico. Ci siamo tirate su praticamente io e lei, mi è stata vicino. Mi ha fatto da mamma”, aveva detto Nathaly Caldonazzo visibilmente emozionata.

Nathaly Caldonazzo, la prima foto dopo il GF Vip è con la figlia Mia

Da qualche settimana la showgirl lamentava un certo atteggiamento ostile da parte di alcuni concorrenti del GF Vip e proprio durante l’ultima puntata ha avuto un violento scontro con Alessandro Basciano a causa di alcune frasi che avrebbe detto durante uno sfogo contro le sorelle Selassié. Frasi pesanti, aveva detto Alessandro Basciano, che però secondo la produzione e Alfonso Signorini non ci sono state. Nathaly Caldonazzo è poi uscita dopo il verdetto del televoto ed è tornata a casa dalla figlia Mia, che in passato è stata ospite al GF Vip 6.





“So quanto è difficile per te stare qui, sono felicissima che hai fatto questa cosa per te. Avevo troppo bisogno di vederti, volevo vederti per rassicurarti, scuola, tutto ok”, aveva detto dalla passerella del reality show condotto da Alfonso Signorini. Mia Sangiuliano è l’unica figlia di Nathaly Caldonazzo. Ha 17 anni ed è nata dal suo amore, oggi finito con Riccardo Sangiuliano, imprenditore napoletano, laureato in Finanza aziendale alla LUISS di Roma ed Head of Asset Management all’Assiteca Sim.

“È una ragazza molto forte e matura molto più di me alla sua età. Spero di averle dato il buon esempio in campo sentimentale, avendomi vista chiudere all’istante storie tossiche e vedendo anche che non sono mai stata con un uomo per necessità, avendo sempre lavorato, senza mai chiedere nulla a nessuno”, aveva detto Nathaly Caldonazzo, che in queste ore è tornata sui social proprio con una foto insieme alla figlia. Lo scatto ha ricevuto tantissimi commenti da parte dei fan di Nathaly e da molti personaggi famosi: “Come ti somiglia”, “Finalmente riunite!! Siete stupende”, “Siete bellissime”, “Complimenti!”.