“È una schifosa, senza parole”. Nathaly Caldonazzo, fuori dalla casa del GF Vip l’attacco più brutto

È una delle concorrenti entrate in corsa al GF Vip 6, ma in poco tempo si è già fatta apprezzare per il suo carattere forte e la sua schiettezza. Stiamo parlando di Nathaly Caldonazzo, ex volto del Bagaglino che in questi giorni ha parlato anche della sua relazione con Andrea Ippoliti, l’ex compagno lasciato dopo l’esperienza a Temptation Island Vip.

Proprio durante il programma di Canale 5 Ippoliti si era avvicinato alla tentatrice Zoe e la showgirl, sentendosi tradita, aveva deciso di rompere il fidanzamento. Lunedì 14 febbraio Nathaly Caldonazzo ha incontrato l’ex fuori dalla casa del GF Vip. “So che non salterai di gioia nel vedermi e sai che la visibilità non fa parte della mia vita”, ha esordito Andrea Ippoliti.

E ancora: “Mi assumo le responsabilità di quello che ho fatto, sono stata una persona pessima e lo so, ma ho chiesto scusa. Tu mi hai definito con degli aggettivi molto forti e a casa ho tre figli“. Nathaly Caldonazzo si è mostrata molto infastidita alla vista dell’ex fidanzato: “Però non ti interessava avere figli a casa quando te la facevi con la ventenne, no? La verità è che sei un pagliaccio”.





“Sono stata male, ho avuto attacchi di panico per due anni e mezzo, per me questa persona non esiste più, anche solo vederlo mi infastidisce, quindi vorrei rientrare“, ha chiesto la concorrente del Grande Fratello Vip ad Alfonso Signorini. Dopo la messa in onda della puntata, l’ex moglie di Andrea Ippoliti ha lanciato una frecciatina alla showgirl.

NATHALY SEI LA MIA LEONESSA!!!

La lucidità e la forza di questa donna anche quando è obbligata a fare questo confronto 👏🏻 #GFvip February 14, 2022

Molte persone sono disposte a tutto pur di avere un po' di visibilità. Dopo anni compare l'ex moglie di Andrea Ippoliti, ex compagno di Nathaly. Ma come mai non ha parlato quando si sono separati dopo Temptation Island e ne parla solo adesso che lei sta nella casa? #gfvip pic.twitter.com/WBYyXEAuoA February 15, 2022

“Mi viene un dubbio… – ha scritto Daniela Pandini sui social – Ma non è lei che si è messa con Andrea, la stessa persona sposata con me e padre dei nostri tre figli? Non è tradimento? “Una dona che si mette con un uomo sposato è una schifosa”. Ho sentito bene? Ma questo vale solo per Soleil? Senza parole”.