Al GF Vip 6 puntata ricca la prima in onda di giovedì. Il 17 febbraio 2022 Alfonso Signorini ha parlato di tanti argomenti e anche di e con Nathaly Caldonazzo. La showgirl è finita anella Mistery Room per un confronto-scontro con Jessica e Lulù Selassié e Delia Duran.

Hanno discusso molto queste quattro donne della Casa negli ultimi giorni e al centro dei loro litigi sempre e solo Barù. Sappiamo che a lui è dall’inizio interessata Jessica, anche se almeno finora senza alcun risvolto. Per questo l’avvicinarsi di Delia al concorrente ha portato allo scontro giorni fa e si sono creati due schieramenti: dalla parte di Jessica c’è la sorella Lulù, mentre da quella della moglie di Alex Belli Nathaly Caldonazzo.

Nathaly Caldonazzo, cosa è successo con Barù in hotel

Prima della diretta, Jessica Selassié e Nathaly Caldonazzo se ne sono dette di tutti i colori, quindi in puntata c’è stato il faccia a faccia. E se con Delia la princess si è scusata per alcune frasi, anche se si erano già chiarite precedentemente, con la showgirl le cose non sono ancora risolte. Quest’ultima continua a ribadire il fatto che la principessa è un po’ possessiva con Barù e dunque nessun può avvicinarsi a lui.





Nathaly Caldonazzo è interessata a Barù? A questa domanda di Alfonso Signorini, la bionda concorrente ha risposto con una confessione: aveva chattato con il coinquilino in hotel, durante la quarantena prima di entrare nella Casa. Erano in due stanze una di fronte all’altra, ha raccontato in diretta stuzzicando e non poco la curiosità dello studio, ma non aveva mai visto il nipote di Costantino Della Gherardesca, solo una volta con la mascherina.

Quindi un giorno ha deciso di scrivergli su Instagram. Ma gli ha solo chiesto come stava e se era emozionato per questa nuova avventura al GF Vip 6. Poco dopo, interrogato sull’argomento, Barù ha confermato questa storia. E ha aggiunto che ha risposto a Nathaly Caldonazzo come è solito fare: nessun giro di parole e molti monosillabi. Insomma, Jessica può stare tranquilla: nemmeno via chat ha mostrato interesse nei confronti della futura coinquilina.