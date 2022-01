Grande Fratello Vip 6, a volte basta anche solo una frase per fare scatenare l’inferno. Colpi di scena che continuano a susseguirsi all’interno della casa più spiata d’Italia. Gli inquilini hanno formato, come di consueto, le loro fazioni e tra chiarimenti e frecciatine, continuano la loro corsa verso il finale. Solo strategie di gioco? L’ultima frase pronunciata da Nathaly Caldonazzo nei riguardi di Barù non è certamente passata inosservata.

Alleanze tra gli inquilini, ma questa non sembra essere la preoccupazione di Nathaly Caldonazzo, che dal suo recente ingresso nella casa di Alfonso Signorini ad oggi ha sempre dimostrato di voler proseguire indisturbata la sua avventura al GF Vip. Una concorrente che si è subito contraddistinta per il suo carattere forte e il modo diretto di esprimere ciò che pensa. La vicenda in questione che tira in ballo anche Barù sarebbe accaduta nel corso della notte.

Un’atmosfera di scherzo tra gli inquilini della casa prima di prendere sonno. Ciascuno dai propri letti, prima di dormire, i gieffini erano intenti a scherzare quando tra una battuta e un’altra Nathaly ha pronunciato alcune parole non troppo felici nei riguardi del concorrente. Quando Gianmaria ha fatto notare che Barù “è l’uomo più desiderato d’Italia”, ecco Nathaly dire la sua senza troppi peli sulla lingua.





“Roba che se lo incontri a Roma manco gli chiedi che ore sono”, questa la frecciatina al veleno della Caldonazzo. Parole che secondo alcuni utenti non sarebbero state per nulla eleganti al punto da spingere a commentare così quella frase: “Cosa avrebbe Barù meno degli altri?” e ancora: “Se questo commento fosse stato rivolto a una donna, avremmo fatto un caso”.

Insomma, per molti utenti Nathaly l’avrebbe “sparata” grossa questa volta. Ma se da un lato la Caldonazzo non perde occasione per fare parlare di sé nel bene o nel male, dall’altro Barù sembra aver puntato gli occhi su Delia Duran, altra recente new entry all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6. Come si evolverà la situazione?