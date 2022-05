Nathalie Guetta è l’attrice che da sempre Natalina nella fiction Don Matteo. Il suo personaggio è ormai molto apprezzato: tanti anni sul set le hanno fatto venire voglia di stabilità anche perché è da 22 anni è sul set di Don Matteo: “Adesso non farei teatro, con gli spettacoli sei ogni giorno in un posto diverso”. Terminate, dopo nove mesi, le riprese della tredicesima stagione di Don Matteo, Nathalie ora ha bisogno di ricaricare le pile e lo farà con un viaggio a New York, dove rimarrà per due settimane. Nel suo futuro, c’è un progetto che riguarda la natura: “Con altri attori sto lavorando all’apertura di una fattoria, per accogliere animali abbandonati”, ha detto in una intervista a DiPiùTv.

In questi anni Nathalie Guetta ha pensato talvolta di lasciare la serie tv con Terence Hill che in questa stagione è stato sostituito da Raoul Bova: “Ho pensato più volte di lasciare il ruolo di Natalina. Mi sentivo imprigionata in lei. Poi ho fatto Ballando con le Stelle, il pubblico mi ha visto in un’altra veste e ho fatto pace con Natalina”. Tanti sono i ricordi che la legano a Don Matteo. E ne racconta uno durante l’intervista a DiPiùTv.





Nathalie Guetta Don Matteo, in lacrime sul set quando è stata lasciata

Nathalie Guetta ha raccontato di aver vissuto un momento molto duro dal punto di vista personale che si è ripercosso anche nel lavoro. L’attrice aveva da poco messo fine ad una relazione sentimentale e per lei fu impossibile nascondere quella sofferenza quando si trovò a dover girare una scena di Don Matteo. “Avevo circa quarant’anni ed ero appena stata lasciata dal mio fidanzato. Girando la scena di un matrimonio sono scoppiata a piangere. Terence Hill si è avvicinato a me e mi ha abbracciata” ha confidato.

Oggi Nathalie Guetta è single. Sposata con Yudiel Sanchez, uomo originario di Cuba e estraneo al mondo dello spettacolo, ha divorziato nel 2020. L’attrice, però, non si è mai pronunciata sui motivi della loro rottura. Il primo incontro tra l’attrice e quello che è poi diventato suo marito è avvenuto in modo casuale, come se il destino avesse giocato per loro. I due, infatti, si sono conosciuti diverso tempo fa ai Caraibi e hanno avuto un colpo di fulmine, nonostante lui fosse più giovane di lei di diciassette anni.

Il fatidico sì tra l’attrice e il ragazzo cubano è stato pronunciato nel 2007 ovviamente, come capita sempre in questi casi, entrambi erano convinti che potesse durare per sempre. E invece così non è stato. I due non hanno avuto figli, mentre l’uomo ne ha uno nato da una precedente relazione. “Non sono riuscita a essere una moglie, né una mamma né una nonna, quindi m’è rimasto questo: sono un’attrice – ha detto in un’intervista -. Mi è dispiaciuto immensamente non essere una moglie né una mamma perché io puntavo solamente a questo. Quando uno punta troppo fortemente, si irrigidisce e quindi la situazione non può arrivare, c’è una forte una pressione. M’è andata stortissima in quel campo”.

