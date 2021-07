Una puntata esplosiva quella di Temptation Island del 19 luglio 2021. Tra le tante cose successe, una che ha spiccato per intensità, è senza dubbio la vicenda di Alessio e Natascia. Come ricorderete, a decidere di partecipare nel programma condotto da Filippo Bisciglia è stata la ragazza perché stanca di essere continuamente giudicata e non apprezzata dal sua ragazzo.

Fu proprio Natascia a parlarne e a raccontare la usa vita prima del reality e le sue dichiarazioni, alla fine, arrivate all’orecchio del ragazzo, hanno fatto scoppiare a piangere Alessio che anche in questa quarta puntata non è riuscito a trattenere le lacrime. Dobbiamo anche specificare che per ora il percorso di della giovane è tutto in discesa: la ragazza non ha ancora visto nessun video da parte di Alessio e per questo al falò a Filippi Bisciglia ha ammesso: “Io continuerò ad essere quella che sono stata fino ad adesso, mi sento accolta e non sbagliata”.

Natascia ci va giù pesante su Alessio e lo descrive come una persona irrisolta e insoddisfatta perché costretto a lasciare gli studi hanno fatto scoppiare in lacrime il ragazzo che ha confessato: “Non può dire certe frasi sapendo che ho sofferto troppo. Io la amo e non volevo questo”. Ma non è finita perché il giovane racconta a Filippo Bisciglia durante il falò di aver visto i video della sua ragazza divertirsi con i tentatori.





A quel punto Alessio ha aggiunto: “Io sono troppo innamorato di lei”. Dal canto suo, Natascia, che in queste quattro puntate non ha mai visto dei video sul suo fidanzato Alessio, si sente delusa e annoiata. Proprio la giovane al padrone di casa Filippo Bisciglia ha confessato: “Ogni volta che lo vedo nei video degli altri mi scoppia il cuore.”

Insomma Alessio e Natascia di Temptation Island si dichiarano innamorati l’uno dell’altra ma c’è qualcosa che li frena. In tanti si stanno chiedendo se la loro storia reggerà tutti questi scossoni o se crollerà come un castello di sabbia. Staremo a vedere.