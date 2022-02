“Ora posso dirlo”. Natalia Titova, cinque anni dopo la verità sull’addio a Amici. E sono in molti a tremare

Cinque anni dopo Natalia Titova confessa il motivo del suo addio a Amici. La ballerina, 47 anni, lo ha fatto dalle colonne del settimanale Nuovo. Sono stati anni difficili per la compagna di Massimiliano Rosolio che a causa di una forma di osteomielite che l’ha costretta a cambiare i suoi programmi di vita. L’osteomielite è un processo infettivo che interessa simultaneamente le ossa ed il midollo osseo. L’infezione è sostenuta da batteri che inducono la produzione di pus, come stafilococchi e streptococchi.



Un malattia con la quale Natalia Titova ha imparato a convivere ma che non è la causa del suo addio ad Amici. “Amici è un programma che non è riuscito a coinvolgermi emotivamente. Cercavo di portare avanti ragazzi che per me erano bravi, ma le mie idee erano spesso in contrasto con quelle degli altri professori. E non mi sentivo più a mio agio nel ruolo che avevo”. Difficile, dunque, rivedere in futuro la ballerina e coreografa russa ad Amici.



Per il resto Natalia Titova è ancora molto impegnata nel mondo della danza: nel 2019 ha fondato a Roma la Natalia Titova Academy, con la quale forma nuovi talenti del ballo. La Titova è anche una mamma attenta e severa per le sue bambine: Sofia Nicole e Vittoria Sidney, che hanno rispettivamente dieci e nove anni. Arrivata in Italia nel 1998 per ballare con Simone di Pasquale, è stata vincitrice del UK Rising Star Prof.







La popolarità per Natalia Titova arriva nel 2005 con la partecipazione in qualità di maestra di ballo al programma di Rai 1 Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci, del quale farà parte fino al 2014, anno in cui annuncerà di lasciare il programma. Dal 2009 al 2019 è direttrice artistica della scuola di ballo Dance Lab Studio.



Nel 2010 Natalia Titova conduce la 13ª edizione di Meeting del mare su Rai 1 con Massimo Proietto ed è tra i protagonisti del musical “Tutto questo danzando”, durante il quale condivide il palco con molti dei ballerini di Ballando con le stelle, con l’imitatore Gabriele Marconi e con il cantante Mikee Introna. Dal 2015 al 2020 è insegnante di danza latino-americana del programma Amici di Maria De Filippi.