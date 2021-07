L’ex tronista e l’ex corteggiatrice ‘si sposano’. Già, secondo alcuni gossip emersi nelle ultime ore, pare proprio che il deejay sia pronto a fare il grande passo con la storica fidanzata Natalia Paragoni. Stanno insieme dal 2019, quando lui la scelse nello studio di Maria De Filippi e da quel giorno non si sono mai più separati.

Di strada i due giovani ne hanno fatta parecchia, soprattutto dopo che lui, ribattezzato al GF Vip 5 ‘Croccantino’, è entrato a far parte della più lunga edizione di un reality in tutto mondo. Un Alfonso Signorini da record. E Natalia Paragoni? Al GF Vip lei come sarebbe?!

Natalia Paragoni ha spiegato i motivi per cui ha deciso di non prendere parte al Grande Fratello Vip nonostante le sia stato proposto. La fidanzata di Andrea Zelletta ha dichiarato di aver vissuto anzitutto intensamente la partecipazione del suo fidanzato, motivo per cui era preferito non replicare l’esperienza.





“Quando sono stata al Grande Fratello Vip gli autori mi hanno chiesto se io volessi partecipare. La mia risposta però è sempre stata negativa. Non rientra tra i miei obiettivi”, ha raccontato l’influencer. Per quanto riguarda i reality a cui avrebbe acquistato volentieri preso parte la fidanzata di Andrea Zelletta ha dichiarato: “Sono una persona che l’avventura. Probabilmente parteciperei a Pechino Express o a L’Isola dei Famosi”.

“Avevo paura del giudizio degli altri. Poi però ho deciso di condividere la mia storia con le persone per far conoscere una Natalia diversa dimostrando che non sono solo una beauty influencer”, ha dichiarato in merito all’uscita del suo libro.