Natalia Estrada, il ritorno in tv. I fan della nota showgirl spagnola non attendevano altro. Scomparsa dal mondo dello spettacolo e della televisione da diverso tempo, l’ex di Giorgio Mastrota sembrerebbe essere pronta a riprendere in mano le redini di una carriera televisiva.

Natalia Estrada torna in tv. A lanciare la clamorosa indiscrezione ci ha pensato TvBlog. Un ritorno di tutto rispetto per la showgirl lontana dal piccolo schermo ormai da diverso tempo: “Circa vent’anni fa iniziai ad avvicinarmi ai cavalli quasi per gioco. Fu un colpo di fulmine. Da quel giorno non ho mai smesso di vivere con loro e la passione è diventata il mio lavoro, come accadde con la danza classica”, ha affermato di recente nel corso di un’intervista su La Gazzetta.

Natalia Estrada torna in tv: la clamorosa indiscrezione

Sentimentalmente legata da ormai 16 anni al suo compagno Drew Mischianti, Natalia Estrada fino a questo momento è stata impegnata in un ranch in Piemonte, diventando addestratrice di cavalli, come ha spiegato nell’intervista alla Gazzetta: “Ranch Academy si occupa prevalentemente della formazione tecnica dei cavalieri e della doma e l’addestramento di cavalli e puledri. Abbiamo un circuito interno di gare di equitazione americana”. (“Natalia Estrada non pervenuta”. Giorgio Mastrota si risposa, perché l’assenza della storica ex).

Eppure nonostante trovi la nuova vita decisamente gratificante, stando ad alcune anticipazioni su TVBlog, Natalia Estrada sarebbe stata contattata in vista del Festival di Sanremo 2023 in veste di co-conduttrice al fianco di Amadeus o ospite speciale. Il sito TvBlog resta ancora molto vago e al contempo molti fan ricorderanno le parole della Estrada rilasciate di recente su Oggi.

“Anche se ricevessi un’offerta pazzesca, un programma sui cavalli oppure uno show importante, mi spaventa il contorno: tornare in città, il traffico, le perdite di tempo, le riunioni infinite, le ore in sala trucco. Il mio stile di vita attuale non ha prezzo. Tanti mi dicono: “Tu sei matta”, ma per me sono matti gli altri”.

Nel cuore resterebbe dunque la passione per l’equitazione, diventata anche un settore professionale che Natalia Estrada continua a condividere insieme al compagno, ma al contempo le prospettive per un ritorno in tv con il botto sembrano non mancare. Non resta che attendere che l’indiscrezione vada incontro a una conferma o una smentita.