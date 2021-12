“Ecco come sto combinato”. Paura per il volto della tv: incidente, traumi ovunque e operazione

Brutto incidente per il noto chef siciliano. La notizia ha fatto velocemente il giro del web con tanto di foto. Da quanto si apprende pare che lo chef sia stato vittima di una brutta caduta a causa di una buca mentre si stava spostando tra le strade della città di Palermo in monopattino. È accaduto proprio a pochi metri dal centro cittadino.

Stiamo parlando proprio di chef Natale Giunta che con il volto coperto dalle bende non ha esitato a scrivere un post pubblico sottolineando la cattiva manutenzione delle strade di Palermo: “Una Città che rischi la vita con tutte le buche che ci sono in giro. Grazie per come gestite le strada, le buche. Un naso rotto, punti in testa e traumi ovunque”, scrive a corredo della foto su Instagram.

“Ringrazio quelle persone che venerdì sera mi hanno soccorso a Piazza Sturzo, ricordo solo che avevano le loro mani piene di sangue senza conoscermi. Ringrazio Il pronto soccorso del Civico, Ringrazio Dario Palazzolo per avermi operato. Grazie Salvo Mularo per avermi sedato”, chiosa così il messaggio il noto chef.





Da quanto si apprende, dunque, lo chef si trovava a bordo del monopattino nei pressi della piazza centrale, quando non vedendo la buca è caduto a terra. Diverse le lesioni su naso e viso riportate in seguito all’incidente, traumi che hanno dunque necessitato il trasporto in ospedale quindi un’operazione d’urgenza.

Lo chef siciliano Natale Giunta oltre a lavorare al suo ristorante a Palermo, si occupa di servizi di catering, con relativa società di servizi di Weedding Planner. Si sta cimentando nel lanciare una serie di prodotti alimentari “suoi”, come è lui stesso a dire, “prodotti ricercati ed esclusivi nei sapori”.