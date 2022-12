Natale e Quale Show, assenza pesante. Appuntamento speciale su Rai 1 nella serata di ieri, domenica 11 dicembre. Carlo Conti ha infatti condotto uno spin off del suo popolare Tale e Quale Show, dal titolo “Natale e Quale Show – Speciale Telethon”. Chi non ricorda il programma in cui i concorrenti si sfidano con delle imitazioni di cantanti famosi? Ebbene in occasione della maratona Telethon per raccogliere fondi per la ricerca è andata in onda una puntata tutta incentrata sui cori natalizi.

Al fianco di Carlo Conti in giuria c’erano Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con Ubaldo Pantani nei panni di Paolo Fox e la novità Carolina Rey che ha letto in diretta i commenti sui social e inoltre ha tenuto conto delle donazioni effettuate. Insieme a loro avrebbe dovuto esserci anche Loretta Goggi, che però all’ultimo momento ha dovuto dare forfait. Pensate che prima di ieri sera era sempre stata presente nelle 86 puntate trasmesse.

Leggi anche: “Lo ha confessato a Giaele”. GF Vip 7, roba hot su Oriana: ormai è tutto pubblico





Il motivo dell’assenza di Loretta Goggi

Loretta Goggi ha saltato l’appuntamento con “Natale e Quale Show – Speciale Telethon”. A spiegare la ragione è stata la stessa cantante e attrice che è intervenuta telefonicamente durante la puntata per salutare pubblico e colleghi. Ebbene Loretta ha dovuto assentarsi perché bloccata a casa con l’influenza, dunque niente di grave. Carlo Conti le ha augurato una pronta guarigione: “Rimettiti presto”.

Protagonisti della serata sono stati 16 imitatori, alcuni dei quali già partecipanti dell’ultima e di altre edizioni del programma. In particolare sono stati Francesca Alotta, Deborah Johnson, Paolo Conticini, Antonino Spadaccino (vincitore dell’ultima edizione), Jessica Morlacchi, Roberta Bonanno, Pierpaolo Pretelli e Rosalinda Cannavò, Gilles Rocca, Virginio, Valerio Scanu, Agostino Penna, Alessandro Greco, Leonardo Fiaschi, Valeria Marini e Gabriele Cirilli.

Ogni anno, ogni Natale… questa canzone non manca mai! 🎄 Virginio interpreta George Michael a #taleequaleshow pic.twitter.com/aJZzT2flNY — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) December 11, 2022

Alla fine a trionfare è stato Virginio con una superba interpretazione di George Michael e di “Last Christmas”. Il vincitore ha ottenuto 75 punti per la sua imitazione. Lo spettacolo, comunque, non è mancato anche con gli altri concorrenti che hanno cantato brani come “Astro del ciel”, “White Christmas” e “Jingle bell rock”. La maratona Telethon si concluderà tra una settimana con la prima serata speciale de “I soliti ignoti” con Amadeus.

“Non si può vedere”. Mara Venier sommersa dalle critiche: cosa è successo a Domenica In