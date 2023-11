Un dolore cieco, straziante e destinato a far compagnia alla famiglia dell’attore per tutto il resto della vita. La figlia è nata morta, i medici hanno provato a fare il miracolo ma senza riuscirci. A dare notizia del dramma che lo ha colpito è stato lo stesso attore, protagonista di una serie che ha appassionato, e appassiona ancora, milioni di telespettatori in tutto il mondo. Il post, corredato da foto choc assolutamente vietate ai più sensibili, ripercorre quei momenti drammatici.

Tantissimi i messaggi che sono arrivati. Tra questi anche quello di Arnold Schwarzenegger: “Il mio cuore è con entrambi. Per favore fammi sapere se hai bisogno di qualcosa e sappi che sei nei miei pensieri”. L’amicizia e la stima reciproca che lega la ‘Quercia austriaca’ (soprannome che Arnold aveva negli anni in cui scriveva la sua leggenda nel mondo del body building) al volto tv è nota. Come noto l’amore dei fan per l’attore.





Trono di Spade, nata morta la figlia della ‘Montagna’ Thor Bjornsson

Che scrive: “È con grande dolore che annunciamo la nascita e la morte di nostra figlia, Grace Morgan Hafthorsdottir, nata l’8 novembre alla 21a settimana e mezza di gestazione. Le parole non possono descrivere il nostro dolore per questa perdita. Il dolore che proviamo sarà con noi per sempre, ma lo sarà anche l’amore”.

“Tutte le nostre speranze e i nostri sogni per lei ci sono stati portati via, ma so che sarò di nuovo con lei. Il suo spirito vive attraverso noi e i suoi fratelli. Vi chiediamo di rispettare la nostra privacy in questo momento mentre piangiamo questa perdita insopportabile. Grazie a tutti per ogni gentile parola e supporto”. Sono parole dell’attore Thor Bjornsson, conosciuto da tutto il mondo per il ruolo de ‘La Montagna’ nel Trono di Spade.

Critiche sono piovute per la pubblicazione della foto. Ma c’è anche chi lo difende: “Sono così felice che tu abbia condiviso queste immagini con noi. Troppe donne non condividono queste storie e cose del genere accadono così spesso e nessuno parla di ciò che noi e la nostra famiglia dobbiamo affrontare quando ciò accade. Non riesco a immaginare il dolore, mi dispiace così tanto”.