Momento inaspettato in televisione, con il pubblico che non era riuscito a darsi una spiegazione su quanto accaduto. La conduttrice televisiva del programma ‘L’Aria che tira’ in onda su La7, Myrta Merlino, non si è presentata in studio per condurre lo stesso. La sua pesante assenza ha immediatamente fatto il giro della rete. E durante la puntata è emerso il motivo, che ha costretto la giornalista a rinunciare alla sua presenza davanti alle telecamere. E non è la prima volta che succedano imprevisti.

Qualche giorno fa ha scritto: “Dopo un weekend a dir poco turbolento eccomi di nuovo in diretta!! Il primo giorno di scuola, il green pass e la situazione attuale delle vaccinazioni e dei contagi. Un lunedì pieno di spunti! PS: vi risparmio la parte sotto della foto con il mio piede infortunato. Niente tacchi per qualche settimana, ma nulla di preoccupante. Grazie per i tanti messaggi di affetto, come sempre!”. In studio invece, Myrta Merlino aveva detto: “Ho avuto un piccolo incidente sono seduta, ma va tutto benissimo. Resistiamo”.

Nell’appuntamento di lunedì 27 settembre Myrta Merlino non ha timbrato il cartellino, risultando assente a ‘L’Aria che tira’. Al suo posto è stato chiamato ad operare il collega Francesco Magnani, che presenta il programma in versione estiva. E per l’occasione l’ha sostituita, visto ciò che era successo alla presentatrice. Proprio Magnani ha preso la parola e ad inizio puntata si è rivolto direttamente al pubblico da casa, spiegando perché la Merlino non fosse in studio e fosse dunque stata sostituita da lui.





Queste le parole di Francesco Magnani su Myrta Merlino, durante la diretta a La7: “Fatemi rivolgere un saluto a Myrta Merlino, fermata per un problema personale, per oggi ci sono io. Domani ritorna alla guida del suo programma”. Quindi, non si è trattato fortunatamente di nulla di molto grave, visto che a partire da martedì 28 settembre riprenderà il suo posto. Non sono stati svelati ulteriori dettagli sulle sue problematiche personali, staremo a vedere se sarà lei stessa a chiarirle nelle prossime ore.

Mesi fa Myrta Merlino ha raccontato le difficoltà lavorative: “Abbiamo scoperto un altro modo di fare tv. La7, sulla carta, poteva essere la rete più danneggiata dall’emergenza: solo informazione e attualità in diretta. Invece siamo stati gli unici a non sospendere appuntamenti, a non rivedere il palinsesto”. Un anno emozionante, fatto di dolori e sofferenze, tanto che le è anche accaduto di scoppiare a piangere in diretta.