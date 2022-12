“Ha regalato risate a tutti”. Tv il lutto, si è spento a soli 27 anni. L’annuncio della famiglia

Era diventato famoso grazie al suo canale Youtube in cui ha ospitato anche cantanti del calibro di Katie Perry e 50 cent e grazie alla sua fama era stato ospitato in televisione in molte occasioni. Per questo motivo la notizia della scomparsa di Keenan Cahill, 27 anni, ha commosso i social.

Keenan Cahill era diventato famoso nei primi anni 2010 con i suoi video di sincronizzazione labiale su YouTube. Secondo TMZ , Cahill ha subito un intervento a cuore aperto all’inizio di questo mese. A seguito di una serie di complicazioni, Keenan è stato sottoposto a supporto vitale. È deceduto giovedì pomeriggio in un ospedale di Chicago dopo che gli è stato tolto il supporto vitale.

Keenan Cahill, morto lo youtuber e volto tv americano 27enne

Sebbene la causa della morte di Keenan Cahill sia sconosciuta in questo momento, alla star dei social media è stata diagnosticata la sindrome di Martoeaux-Lamy, una malattia genetica. La condizione, che gli è stata diagnosticata quando era un bambino, provoca l’ingrossamento, la cicatrizzazione o l’infiammazione di organi e tessuti. Con poco più di un computer desktop e pura passione, Cahill ha collezionato milioni di visualizzazioni sul suo canale YouTube pronunciando le parole dei successi del giorno. Ha anche avuto celebrità, tra cui Katy Perry e 50 Cent , per unirsi a lui .

Keenan Cahill è morto giovedì in un ospedale di Chicago, ha confermato il suo manager David Graham alla CNN. Aveva 27 anni. Secondo i suoi account sui social media verificati, avrebbe dovuto sottoporsi a un intervento a cuore aperto all’inizio di questo mese. “Sono sorte complicazioni che non poteva superare”, ha osservato la sua famiglia in un GoFundMe. La raccolta è stata organizzata da sua zia e condivisa anche sulla sua pagina Facebook . La raccolta fondi è stata avviata per aiutare a pagare le spese mediche e funebri di Cahill.

Cahill è diventato una delle prime star virali degli anni 2010 con i suoi video di sincronizzazione labiale, girati nella sua camera da letto dalla sua scrivania quando era ancora un adolescente. Il concetto era semplice: un Keenan Cahill, sempre espressivo si limitava a pronunciare testi di successi dell’epoca come “DJ Got Us Fallin’ in Love” di Usher e “Only Girl (In the World)” di Rihanna.