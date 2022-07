Morto Tony Sirico. L’attore conosciuto dal grande pubblico per aver interpretato il mafioso Peter Paul Gualtieri, soprannominato “Paulie Walnuts”, nella famosa serie televisiva “I Soprano” è morto all’età di 79 anni. Lo scorso aprile la serie ha detto addio a un altro personaggio della serie tv, Rea Allen, la zia Quintina Blundetto, mentre è di pochi giorni fa la notizia della scomparsa di un altro celebre attore italoamericano: James Caan, celebre per le sue interpretazioni ne “Il Padrino” e “Misery non deve morire”.

Lo scorso anno un altro personaggio della famosa serie tv, anche lui di origini italiane, è scomparso. Joseph Siravo vestiva i panni di Johnny Soprano, in ricorrenti flashback che riguardavano il passato della famiglia Soprano. Oggi l’addio a Tony Sirico, con l’annuncio su Facebook del fratello Robert.





“È con grande tristezza, ma con incredibile orgoglio, amore e tanti bei ricordi, che la famiglia di Gennaro Anthony ‘Tony’ Sirico desidera informarvi della sua morte avvenuta la mattina dell’8 luglio 2022”, ha scritto il fratello dell’attoe. “La famiglia è profondamente grata per le numerose espressioni di amore, preghiera e cordoglio e chiede al pubblico di rispettare la sua privacy in questo momento di lutto”.

Ancora sconosciute le cause del decesso dell’attore, che si è spento in una casa di cura in Florida. Tony Sirico, nato a Broolkyn e originario della Campania, ha vestito i panni di ‘Paulie Gualtieri’ della serie tv dei Sopranos prodotta da Hbo ma è stato nel cast di famosi film come ‘Quei bravi ragazzi’, ‘Pallottole su Broadway’, ‘La dea dell’amore’, ‘Gotti’, ‘Cop Land’, ‘Harry a pezzi’ e Mickey occhi blu’.

La notizia della morte di Tony Sirico è stata commentata Instagram anche dal co-protagonista dei ‘Sopranos’, Michael Imperioli: “Tony era unico: duro, fedele e generoso come non ho mai visto nessuno in vita mia. Sono stato al suo fianco nella buona e nella cattiva sorte. Ma la sua e’ stata soprattutto buona. E abbiamo riso tanto insieme”, si legge nel post condiviso dall’attore.

