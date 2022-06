Hollywood piange la scomparsa di una famosa star. Morto Philip Baker Hall, attore che nel corso della sua carriera di oltre 50 anni, ha recitato in oltre 100 apparizioni televisive tra cui le famose serie tv Seinfeld, Curb Your Enthusiasm e Modern Family e innumerevoli film come Magnolia e Boogie Nights. Philip Baker Hall è morto all’età di 90 anni. Secondo l’Associated Press, sua moglie da quasi 40 anni, Holly Wolfle Hall, ha spiegato che l’attore è morto il 12 giugno circondato dai propri cari a Glendale, in California, spiegando che “la sua voce alla fine era ancora potente”.

Il 13 giugno anche il giornalista Sam Farmer ha confermato la notizia in un toccante omaggio condiviso sui social. I due si conoscevano da tempo ed erano vicini di casa. “Il mio vicino, amico e una delle persone più sagge, talentuose e gentili che abbia mai incontrato, Philip Baker Hall, è morto pacificamente la scorsa notte”, ha scritto su Twitter il giornalista commentando la morte di Philip Baker Hall. “Era circondato dai propri cari. Il mondo ha uno spazio vuoto”, ha concluso il giornalista nel suo tributo su Twitter.

La grande occasione di recitazione del nativo dell’Ohio è arrivata quando ha recitato nel film del 1970, Cowards , con l’attore che ha ottenuto un ruolo da ospite notevole nella serie televisiva, Good Times , sei anni dopo. Da allora, il curriculum di Hall ha raggiunto livelli impressionanti, con l’attore che è apparso in Ghostbusters II , The Truman Show , Rush Hour , In Good Company e Without a Trace , tra gli altri innumerevoli ruoli.

Prima della sua morte, il suo ultimo ruolo in televisione è stato il ruolo di Zelman Katz nella serie Netflix del 2020, Messiah. Hall è stato un frequente collaboratore del regista Paul Thomas Anderson, protagonista del suo film del 1997 “Boogie Nights” e “Magnolia” del 1999.

My neighbor, friend, and one of the wisest, most talented and kindest people I’ve ever met, Philip Baker Hall, died peacefully last night. He was surrounded by loved ones. The world has an empty space in it. pic.twitter.com/pBCaILjHPT