“Si è tolto la vita”. Televisione sotto choc. Lutto per la scomparsa del famoso e bravo attore

Televisione in lutto per la scomparsa di Jason David Frank. La sua manager Justine Hunt ha ha confermato la notizia della morte chiedendo “privacy per la sua famiglia e i suoi amici durante questo periodo orribile mentre affrontiamo la perdita di un essere umano così meraviglioso”.

Secondo quanto riportano i quotidiani locali, l’attore si sarebbe tolto la vita domenica 20 novembre. Nato in California, Jason David Frank ha raggiunto la fama con il ruolo di Tommy Oliver nella serie tv dei Power Rangers negli anni ’90, apparendo in 123 episodi della serie. Nei primi episodi della prima stagione, Tommy Oliver, il ruolo interpretato da Jason David Frank, era considerato un cattivo sottoposto al lavaggio del cervello dalla malvagia Rita Repulsa. Ma subito dopo si è unito al gruppo come Power Ranger Verde ed è diventato uno dei personaggi più popolari dello show.

Jason David Frank, morto l’attore. Era il Power Ranger verde

Jason David Frank interpretava il Power Ranger verde nella serie tv “Power Rangers” (1993-1996) e nelle serie successive “Power Rangers Zeo”, “Power Rangers Turbo”, “Power Rangers DinoThunder”, fino a “Power Rangers HyperForce” del 2018. Aveva 49 anni e durante la sua carriera ha dimostrato di essere molto più di un semplice attore mettendo le sue abilità di combattimento alla prova di MMA.

Jason David Frank era un grande appassionato di wrestling e ha condiviso molti ricordi con le personalità di questo mondo. A ricordarlo alcuni wrestler molto noti, come Melina, Xavier Woods, Matt Cardona e diversi altri. “L’ho visto in quasi tutte le convention a cui ho partecipato. Sempre allegro, gentile e pieno di vita. Era genuino. Non doveva essere così buono con tutti, ma lo era. Le code per lui contavano centinaia di persone e lui era lì con un sorriso per ognuna di esse”, ha scritto Melina.

“Mighty Morphine Power Rangers”, il nome originale della serie Power Ranger, in onda in Italia su Italia Uno, ha debuttato sulla Fox nel 1993 ed è diventata un fenomeno della cultura pop. Jason David Frank lascia quattro figli: Hunter, Jacob, Skye e Jenna. La moglie Tammie Frank, con cui era sposato dal 2003, ha chiesto il divorzio dopo aver accusato l’attore di infedeltà.