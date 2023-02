Televisione e cinema in lutto per la morte dell’attore candidato al Tony Award (L’Antoinette Perry Award for Excellence in Theatre, premio annuale che celebra i conseguimenti raggiunti nel Broadway theatre da opere teatrali o musical) e agli Emmy, il più importante premio televisivo negli Stati Uniti d’America, considerato l’equivalente del premio Oscar per il cinema. L’attore Charles Kimbrough aveva 86 anni.

Charles Kimbrough è morto a Culver City in California l’11 gennaio, ma la notizia è stata data solo nelle scorse ore da suo figlio, Jim Kimbrough. L’attore era noto per aver interpretato personaggi come Harry nel musical “Company” di Stephen Sondheim, che gli è valso una nomination ai Tony come Miglior attore protagonista.

Leggi anche: Cinema in lutto, l’indimenticato attore è morto. Addio a un grande uomo dai gesti straordinari





Charles Kimbrough, morto l’attore della serie Murphy Brown

Nel 1988 l’attore ha recitato nella sitcom della CBS “Murphy Brown” nei panni del conduttore di notizie Jim Dial. Charles Kimbrough è rimasto nel cast della serie televisiva per ben dieci stagioni. Nel gennaio 2018 la CBS annuncia il revival della serie, con l’undicesima stagione, composta da 13 episodi, prevista per il 27 settembre 2018. L’attore torna come ospite speciale per tre puntate.

Murphy Brown è una sitcom statunitense con protagonista Candice Bergen, andata in onda sul canale CBS dal 1988 al 1998, per un totale di 10 stagioni e 247 episodi. In Italia, la serie è stata trasmessa da Canale 5 e Italia 1. L’attore è stato nominato per un Emmy Award nel 1990 per il suo ruolo. Il New York Times ha riportato per primo la sua morte, e suo figlio e il manager hanno confermato la sua morte, avvenuta l’11 gennaio.

“Sia sul palco che davanti alla telecamera era una gioia per gli occhi”, ha detto SMS Talent, l’agenzia che rappresentava Charles Kimbrough. L’agenzia ha inoltre spiegato che l’attore è morto per cause naturali in ospedale. Sua moglie, l’attrice Beth Howland, che interpretava Vera nella sitcom della CBS degli anni ’70 e ’80 Alice, è morta nel 2016.