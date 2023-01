“Ci mancherà il tuo senso dell’umorismo, la tua professionalità ma soprattutto l’entusiasmo con il quale affrontavi ogni singolo momento della nostra kermesse”. Questo uno dei tantissimi messaggi scritti in ricordo di Morto Santo Bellina, attore scomparso il 24 gennaio 2023.

A ricordare l’attore, oltre a Gabriele Perrini, direttore artistico del Gran galà del teatro dialettale “Premio regionale Città di Castelbuono”, anche il gruppo Partanna Mondello su Facebook “Oggi ci lascia il nostro amico Santo Bellina, sentite condoglianze da tutti noi”, si legge nel post pubblicato sulla pagina Facebook della compagnia teatrale.

Santo Bellina, morto l’attore palermitano di cinema e tv

Santo Bellina ha recitato in decine di film: da “Ragazzi fuori” alla fiction di successo “Paolo Borsellino”. L’attore è stato stroncato da una malattia a 58 anni. Ha lavorato nel cinema e in televisione, recitando in serie come Nassiryia – Per non dimenticare, Don Milani – Il priore di Barbiana nel 1997, ma anche in Ris e Distretto di polizia.

Santo Bellina è stato anche nel cast di film come La scorta, Ragazzi fuori (film sequel di “Mery per sempre” che racconta le vicende dei giovani palermitani che si trovano nel carcere minorile Rosaspina) Storia di ragazzi e di ragazze di Pupi Avati. Tanti i messaggi di cordoglio che in queste ore sono stati pubblicati su Facebook, dove in tanti lo ricordano come un grande attore.

“Addio Santo Bellina – scrive Valentina Eterno -. Onorata di averti conosciuto”. E ancora: “Scherzava per ogni cosa. Raggiungi il mio maestro Mario Pupella e fatevi tanta compagnia da buoni amici che eravate”, “Ho appreso questa tristissima notizia, per chi ha avuto l’onore di conoscerlo e frequentarlo sapeva bene che persona e bravo attore eri, purtroppo i dispiaceri e la tempestiva depressione ti hanno portato via”.