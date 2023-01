Televisione in lutto. L’attore è morto improvvisamente, ma è mistero: “Hanno disposto l’autopsia”

Televisione in lutto per la scomparsa dell’attore. La notizia è stata confermata dalla famiglia e il suo agente John Boitano tramite un comunicato ufficiale. Secondo quanto riporta Variety, la figlia Savanah ha spiegato che il corpo dell’attore è a disposizione delle autorità per effettuare l’autopsia. L’esame autoptico servirà per determinerà la causa della morte di Lance Kerwin.

Lance Kerwin è conosciuto per il suo ruolo nella miniserie Le notti di Salem e in altre importanti serie degli anni Settanta e Ottanta come La signora in giallo, La casa nella prateria, Squadra emergenza e Sulle strade della California. L’attore è morto all’età di 62 anni nella mattina di martedì 24 gennaio a San Clemente, in California.

Lance Kerwin, morto l’attore di Le notti di Salem e La casa nella prateria

Lance Kerwin ha iniziato la sua carriera apparendo in diversi programmi televisivi, tra cui “La casa nella prateria”, “Wonder Woman” e “La donna bionica”. È anche apparso in diversi “ABC After School Specials”, una serie antologica rivolta a bambini e adolescenti. Tra questi c’era anche Jodie Foster. Nato nella California meridionale, Kerwin è stato un fiorente attore adolescente negli anni settanta.

Da adolescente Lance Kerwin ha interpretato il ruolo di Ramey Holvak in “La famiglia Holvak”, una serie tv incentrata sulla vita di un reverendo negli anni Trenta e della sua famiglia. Ha anche recitato nella serie 1977 “James at 15”. Si trattava di una serie, forse la prima nella storia della televisione, in cui si trattava la vita adolescenziale. L’attore ha poi recitato nella miniserie televisiva horror Le notti di Salem (1979), basata sull’omonimo romanzo di Stephen King, ottenendo tre nomination agli Emmy.

L’adattamento televisivo è stato diretto da Tobe Hooper. Nella miniserie, trasmessa dalla CBS (in Italia da Italia Uno), ha interpretato il ruolo del giovane Mark Petrie, che aiuta a difendere la sua città dai malvagi vampiri. Il suo lavoro nella miniserie cult gli è valso numerosi inviti a convention horror. Nel 1995 Lance Kerwin ha recitato in Virus Letale, film con con Dustin Hoffman, Rene Russo, Kevin Spacey, Donald Sutherland e Morgan Freeman. Nel 2022 è stato nel cast del film “The Wind and the Reckoning”, con Johnathon Schaech.