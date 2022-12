Lutto nel mondo della televisione per la prematura scomparsa dell’attore. La notizia è stata confermata dal suo agente Sheree Cohen alla rivista statunitense “The Hollywood Reporter”. Brad William Henke è scomparso martedì 29 novembre nel sonno. Non sono state fornite le cause del decesso.

L’attore era nato a Columbus, nel Nebraska, il 10 aprile 1966. Era il capitano della squadra di football e uno studente universitario all’Università dell’Arizona. Successivamente, ha iniziato a giocare sulla linea difensiva per la squadra dei Denver Broncos. Ha anche giocato anche al Super Bowl XXIV.

Trasferito a Los Angeles, l’ex atleta ha iniziato a lavorare come attore.

Brad William Henke, morto l’attore di Orange is the new black

Brad William Henke ha avuto una carriera di grande successo. Ha recitato in una trentina tra film e serie televisive di fama internazionale come “Lost”, “Justified”, “Law & Order”, “Life on Mars”, “Shameless”, “Criminal Minds”, “Bones”, “The Office” e “Orange Is the New Black”. Nella quarta e quinta stagione della famosa serie di Netflix ha vestito i panni della guardia carceraria Desi Piscatella.

Brad William Henke è stato tra i co-protagonisti della serie ad essere premiato con lo Screen Actors Guild Award per il miglior cast. Il manager dell’attore, Matt DelPiano, ha ricordato l’attore in un’intervista con E!: “Brad era un uomo incredibilmente gentile dall’energia gioiosa. Un attore di grande talento, amava far parte di questa comunità e noi lo ricambiavamo. I nostri pensieri sono con sua moglie e la sua famiglia”.

Brad William Henke lascia la moglie Sonja, il figliastro Aaden, la figliastra Leasa, la nipote Amirah, la madre Tammy e la sorella Annette. Successivamente è passato alla recitazione, apparendo in film tra cui “Space Jam”, “Gone in 60 Seconds”, “World Trade Center”, “Pacific Rim” e “Split”. Dopo l’esperienza nel cast di Orange Is the New Black, l’attore aveva dichiarato che interpretare la parte del cattivo era stato “un dono e un onore”.