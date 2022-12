“Ci ha lasciati”. Lutto e dolore nella televisione, morto l’attore delle grandi serie

“Con grande tristezza annunciamo la morte del nostro meraviglioso cliente”, ha twittato lunedì la manager dell’attore inglese Michelle Braidman Associates. “Ci mancherà moltissimo e i nostri pensieri sono con la sua famiglia e i suoi amici”. La vasta carriera di Stephen Greif ha recitato in televisione e in teatro, tra cui al National Theatre, alla Royal Shakespeare Company e nel West End.

Stephen Greif, l’attore noto per aver interpretato il presidente della Camera Sir Bernard Weatherill nella quarta stagione di “The Crown”, è morto a 78 anni. Dopo il suo primo lavoro con la RSC a Stratford-upon-Avon e negli Stati Uniti, Greif si è unito alla Prospect Theatre Company nelle acclamate produzioni di “Richard 11” e “Edward 11” con Ian McKellen.

Stephen Greif, morto l’attore di Coronation Street e The Crown

Stephen Greif ha continuato a lavorare con il National Theatre all’Old Vic e nel West End. Greif ha ricevuto una nomination al Laurence Olivier Award per la sua interpretazione di Biff in un revival di “Death of a Salesman” di Arthur Miller. Ha anche lavorato in produzioni teatrali al fianco di Albert Finney, Frank Langella, Elaine Stritch, Topol, Denholm Elliott, Felicity Kendall, Frances De La Tour, Jerry Hall, Joseph Fiennes e Lesley Manville.

I suoi ruoli più importanti nell’industria televisiva sono stati in “Doctors”, “Coronation Street” e “The Crown”, dove ha interpretato il presidente del parlamento britannico Sir Bernard Weatherhill nella quarta stagione nel 2020. L’attore ha frequentato la Royal Academy of Dramatic Art di Londra ed è diventato anche membro della National Theatre Company all’Old Vic e al South Bank.

“Sono profondamente addolorato nell’apprendere che Stephen Greif ci ha lasciato. Solido come la roccia, con una voce liquida… Quando si trattava di interpretare i cattivi, non era secondo a nessuno. Il suo spirito acuto gli hanno fatto provare piacere anche nella regia. Grazie per il divertimento Stephen”, ha scritto l’attore e amico Barnaby Edwardssu Twitter.