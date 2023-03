“Purtroppo è annegato”. Tv sotto choc per la morte dell’attore. Incidente in vacanza, la conferma della polizia

Televisione in lutto per la scomparsa dell’attore conosciuto per i suoi ruoli nella serie televisiva Le sorelle McLeod. L’uomo che è annegato in una famosa spiaggia dell’Australia occidentale la scorsa settimana. Il 66enne è morto a South Beach a Fremantle giovedì mattina dopo essere stato trovato privo di sensi in acqua. L’attore Peter Hardy è stato trovato senza vita in spiaggia e alcuni presenti hanno provato a rianimarlo con il massaggio cardiaco.

Sul luogo del ritrovamento di Peter Hardy sono arrivati i paramedici, ma per l’attore, ormai, non c’era niente da fare. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Suo fratello, Michael Hardy, ha confermato la notizia sui social media, dicendo di essere “devastato”. “Riposa in pace mio amato fratellino”, ha scritto.

Leggi anche: “Torno presto, lo prometto”. Mamma Erica muore a 33 anni, il tumore ha spento il suo sorriso: l’ultimo post social





Peter Hardy, morto l’attore de Le sorelle McLeod

Peter Hardy è nato a Perth nel 1957. Ha iniziato a esibirsi prima sul palcoscenico e nel teatro musicale negli anni ’70, cosa che ha continuato a fare per il resto della sua vita. Ha interpretato Bill Austin, uno dei ruoli principali nel musical Mamma Mia! in più di 1.500 spettacoli in quattro anni quando il musical di successo è arrivato per la prima volta in Australia, oltre ad apparire nello spettacolo di reunion del decimo anniversario.

Peter Hardy si è anche esibito al fianco di Hugh Jackman durante il tour australiano di The Boy From Oz, in An Officer And A Gentleman al Sydney’s Lyric Theatre e in Priscilla Queen of the Desert, The Musical. Ha iniziato ad apparire in film e serie televisive nel 1986, con uno dei suoi primi ruoli come ospite in Prisoners. Il film del 2013 diretto da Denis Villeneuve e interpretato da Hugh Jackman e Jake Gyllenhaal. Ha interpretato il detective Cooney nel film Chopper di Andrew Dominik del 2000.

Ha recitato nel ruolo di Phil Rakich nella serie televisiva Le sorelle McLeod per 44 episodi e ha fatto apparizioni in numerosi spettacoli australiani, tra cui Neighbours, A Country Practice, Rush, Blue Heelers e Jackaroo. Peter Hardy viveva a Londra ed era tornato in Australia per far visita alla madre.