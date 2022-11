Lutto nel mondo della musica e della tv. È morto il famoso chitarrista rock inglese Wilko Johnson. L’artista ha fatto parte della storica band Dr. Feelgood. L’uomo è morto a 75 anni. Era conosciuto anche al grande pubblico per essere stato parte del cast de Il trono di Spade, la famosa serie targata Hbo. Wilko Johnson interpretò infatti il ruolo di Ser Ilyn Payne, un cavaliere muto e carnefice del re. Nello show infatti, al personaggio era stata mozzata la lingua, ma grazie alla mimica del suo viso riusciva comunque a far sprezzare sentimenti contrastanti per chi gli era accanto.

In GoT era quindi conosciuto per il suo sguardo minaccioso e soprattutto per aver mozzato la testa a colui che fin dal primo episodio era il protagonista assoluto: Net Stark. Alla fine Payne, dopo aver giustiziato il re, era finito nella lista delle persone da uccidere della vendicativa Arya Stark, figlia di Ned. L’uomo è morto nella sua casa in Inghilterra lunedì, secondo una dichiarazione pubblicata sui suoi account sui social media a nome della sua famiglia.

Leggi anche: “Ci ha lasciati”. Cinema in lutto, l’attore si è spento nel silenzio: per sempre nella memoria di tutti





È morto il famoso chitarrista rock inglese Wilko Johnson

“Questo è l’annuncio che non avremmo mai voluto fare, e lo facciamo con il cuore molto pesante: Wilko Johnson è morto” , si legge nella dichiarazione . “È morto a casa lunedì 21 novembre. Grazie per aver rispettato la privacy della famiglia in questo momento molto triste”.

RIP Wilko . Thankyou for the great music . 🥲❤️ pic.twitter.com/szQMmfFyU8 — jane Wills 🇪🇺 (@JaneJwills) November 23, 2022

Nato John Peter Wilkinson nel 1947, Johnson ha contribuito a formare la band Dr. Feelgood nella sua nativa Canvey Island, nell’Essex nel 1971. La band è stata descritta dal punk rocker degli Stranglers Jean-Jacques Burnel come “un ponte tra i vecchi tempi e i tempi del punk”. L’artista era noto per la sua presenza elettrica sul palco e lo stile percussivo di suonare la chitarra.

🎶 Dr Feelgood – Roxette, with the legend Wilko Johnson on guitar and the awesome Lee Brilleaux fronting – 1975 #OGWT such a good band 🤘🎶 pic.twitter.com/qfV46hvOFy — ♫♪ ωιѕєтυηα ♫♪ (@wisetuna) September 6, 2022

Johnson aveva annunciato nel 2013 che gli era stato diagnosticato un cancro al pancreas e gli era stato detto che era terminale. L’uomo ha quindi scelto di rinunciare alla chemioterapia. La moglie e fidanzata d’infanzia di Johnson, Irene Knight, era morta di cancro nel 2004 , secondo un articolo dell’Indipendent. Una morte che lascia quindi un grande vuoto, non c’è che dire.

Leggi anche: “Da otto mesi sto così”. Alessandro Haber sulla sedia a rotelle, il triste annuncio